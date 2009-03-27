22 у будці, не враховуючи телефону.

22 студентів коледжу Пресвятої Діви Марії у Каліфорнії повторили рекорд своїх попередників 50-річної давності. вони спромоглися одночасно залізли до телефонної будки. Девід Моліна (студент): "Це було круто, тісно та весело. Усі залазили у будку, усі були дуже збуджені, і головне ми працювали, як команда."Університетські команди змагались - хто зможе запхати в будку телефонного автомату найбільше людей. Півстоліття тому студенти цього ж таки коледжу прославились на всю Америку, коли журнал "Life" опублікував їхню фотографію у будці. З того часу чимало відчайдухів намагались повторити цей трюк. Бріана Ворнер (студентка): "Ми подивились відео, як це робили тоді, і коли зрозуміли стратегію, просто використали її."Хоча американські студенти повторили досягнення своїх попередників, втім їм так і не вдалось перевершити рекорд, встановлений у 1984 році - 24 особи. А абсолютний рекорд, до слова, встановила команда із південної Африканської Республіки ще у 1958 році - тоді всередині будки одночасно перебували 25 людей.