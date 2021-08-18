Ми відкриваємо двері майбутнім ведучим й запускаємо перший набір на власну Академію.

Що чекає на наших студентів

Протягом 3 місяців учасники курсу отримають безліч корисної інформації та навичок, що головне, зможуть все це реалізувати на практиці. Навчання стартує вже 27 вересня. На студентів чекає 100 годин практичних занять та зйомок у студії 24 каналу. 15 професійних тренерів ділитимуться своїм досвідом у різних сферах. Вони допоможуть зрозуміти, як загалом влаштоване телебачення та наскільки глобальною та масштабною є роль телеведучих у медійному світі. Наприкінці курсу студенти отримають професійне портфоліо – відеопрезентації власної роботи у студії. Усі випускники матимуть можливість пройти кастинг на 24 каналі

Детальніше про програму Академії

Ми не лише навчимо основам сучасної журналістики, але й покроково покажемо, як все це працює. При цьому, познайомимо з різними форматами й детально розберемо особливості кожного з них.

Програма охоплює, зокрема, такі теми:

робота у кадрі;

управління голосом та самопрезентація;

студійна техніка та команда продакшн;

стиль ведучого;

формування особистого бренду телеведучого у соцмережах

авторські проєкти;

розважальний формат;

інтерв’ю;

телемарафон;

ток-шоу.

Учасники курсу матимуть можливість дізнатися й про створення та продюсування власного відеоблогу: від підготовки сценарію до роботи зі світлом, кольором та композицією у кадрі й монтажу.

24 канал запрошує на навчання майбутніх ведучих

Як наголосила шеф-редакторка 24 каналу Олена Трибушна, наш медіахолдинг вже багато років поспіль проводить школу радіоведучих. Вона стала своєрідним квитком до мрії для багатьох учасників. Тож тепер ми вирішили створити таку ж можливість й для тих, хто мріє про телевізійну кар’єру.

Ми покажемо та розкажемо, як працює телебачення зсередини, навчимо не боятись камери й триматись у кадрі в прямому ефірі.

Відкриємо секрети того, як працюють медіа в епоху постправди, посттелебачення та шаленої конкуренції з боку YouTube та соціальних мереж.

Пояснимо, як знайти свою аудиторію та своє місце у цьому новому вимірі відеоконтенту.

Наші стилісти допоможуть учасникам школи знайти власний стиль і образ.

Водночас маркетологи дадуть практичні інструменти, які дозволять в майбутньому стати популярними в соцмережах.

Ведучі 24 каналу – люди з дуже різним досвідом і шляхом на телебаченні – на власному досвіді покажуть, як побудувати успішну телекар’єру,

– наголосила Трибушна.

"Ми хочемо, щоб у підсумку за ці 3 місяці інтенсивних занять учасники школи настільки занурились в процес, щоб були, по-перше, готовими до роботи в кадрі у тому жанрі й форматі, який оберуть у процесі навчання. По-друге, щоб вони отримали справжнє круте портфоліо, з яким можна виходити на ринок й претендувати на роботу ведучого. А головне – щоб випускники нашої школи були такими, аби нам самим не хотілось їх відпустити", – підсумувала шеф-редакторка 24 каналу.