24 канал переходить на стандарт DVB-T2 у Києві та Київській області. Дивіться ваш улюблений телеканал у кращій якості!

Увага! Інформація для глядачів 24 каналу у Києві і області.

Якщо ви дивитесь цифрове телебачення через ефірну телевізійну антену – ця інформація саме для вас!

В понеділок, 1 червня, о 10:00, 24 канал переходить на мовлення у стандарті DVB-T2 і покращує якість сигналу. Тому обов’язково перескануйте усі програми на своєму тюнері 1 червня після 10:00 ранку!

Залишайтеся разом з 24-м. Разом змінимо країну на краще!