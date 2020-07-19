Статки 26 найбагатших людей світу еквіваленті прибуткам половині населення планети. Понад 70% людей у світі живуть в умовах зростання нерівності.

Різниця в отримуваних прибутках є величезною

Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерреш у промові до дня народження Нельсона Мандели, інформує сайт Організації Об'єднаних Націй.

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Незважаючи на те, що різниця в отримуваних прибутках є величезною, оскільки 26 найбагатших людей у світі мають стільки багатства, скільки має половина населення світу, варто відзначити, що життєві можливості людини залежать від таких чинників, як стать, сімейне та етнічне походження, раса та наявність інвалідності,

– сказав Гутерреш.

Злочинність зростає через фінансове розшарування

Основний критерій фінансової нерівності людей – різниця у добробуті, зазначив Гуттереш. Адже життя мільйонів людей визначається чинниками, які вже існують у момент їхнього народження. Саме через значне фінансове розшаровування між людьми, повідомив генсек ООН, й виникає корупція та зростає злочинність.