Ввечері 25 вересня біля Чугуєва впав військовий літак АН-26. Авіакатастрофа забрала життя 25 людей. Через це низка міст України оголосили 26 вересня Днем жалоби.

26 вересня – День жалоби

У Харкові та Львові оголосили 26 вересня Днем жалоби через авіакатастрофу. Відповідні рішення з'явилися на сайті Харківської та Львівської ОДА.

Важливо Що відомо про стан курсантів, які вижили після катастрофи Ан-26

За розпорядженням голови Харківської ОДА Олексія Кучера, 26 вересня 2020 року стане Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі біля Чугуєва. Міський голова Львова Андрій Садовий також підтримав ініціативу та закликав львів'ян утриматись від святкових та розважальних заходів.

На знак скорботи за померлими в областях України:

приспустять Державний Прапор та розмістять на ньому траурну стрічку;

скасують проведення розважальних заходів та спортивних змагань;

керівникам телеканалів та радіостанцій пропонується внести відповідні зміни до програм передач.

Авіакатастрофа поблизу Чугуєва: актуальна інформація

25 вересня під Чугуєвом, що на Харківщині, впав військовий літак АН-26 . На його боту перебували 27 осіб (7 членів екіпажу та 20 курсантів).

. На його боту перебували 27 осіб (7 членів екіпажу та 20 курсантів). Офіс генерального прокурора України повідомив про 25 загиблих. На щастя, двоє курсантів вижили, вони перебувають у лікарнях регіону, але у важкому стані.

За інформацією ДСНС, станом на 7:00 пошуки двох осіб тривають . Вони можуть виявитися під уламками літака.

інформацією ДСНС, станом на 7:00 . Вони можуть виявитися під уламками літака. Під час брифінгу розповів очільник Харківської ОДА Олексій Кучер, було повідомлення від пілота, що відмовив лівий двигун.

Ситуація на місці падіння літака під Харковом: дивіться відео