26 людей загинуло через мороз у США
01:56, сьогодні 647 Читать новость на русском
Внаслідок вторгнення холодного арктичного повітря у США зафіксована аномально низька температура, а в деяких містах побито температурні рекорди. Це призвело до загибелі людей.
За даними телеканалу CBS, загинуло щонайменше 26 осіб. У лікарні надходить багато пацієнтів з обмороженнями.
Зазначається, що в Портленді температура опустилася до -24 градусів Цельсія, а у Бостон – до -19 градусів, що повторило рекорд 1896 року.
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При цьому така негода триває і у прибережних штатах, де вітер піднімає високі хвилі, і вода затоплює вулиці міст.
Також були закриті декілька аеропортів, зокрема, аеропорт імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку скасував вже понад 500 рейсів.
Джерело: 24 Канал
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