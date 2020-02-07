Дві платіжки за газ об’єднають, – Кабмін

Уряд хоче об'єднати в один документ платіжки за газ та його доставку. Однак остаточне рішення має ухвалити регулятор з енергетики.

Прем’єр-міністр України під час години запитань до уряду розповів, що дві платіжки – це правильний крок, але краще було б, щоб людина отримувала їх одним документом.

Детальніше тут: Чому українцям надходять дві платіжки за газ: доступне пояснення від Гончарука

Тобто правильно розділити ці послуги, але одночасно організувати платіжки за них в один документ. Ми зараз над цим працюємо,

– уточнив Гончарук.

Рішення про розділення платіжок за газ та його розподіл ухвалила Національна комісія, здійснює дердавне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

Однак саме уряд формує політику у цій сфері, тож спробує обєднати платіжки. "Це питання виключно комунікації", – наголосив прем’єр.

Важливо: Дві платіжки за газ не вплинуть на його ціну

Чому платіжки розділили?Розділення платіжки за газ на платіжку за сам газ та платіжку за його доставку відбулося в межах реформи на газовому ринку України. Реформа полягає у відокремленні цих послуг.



Розділення має побороти монополізм на ринку доставки газу та надати українцям можливість купувати газ у різних постачальників.