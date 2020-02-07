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      Дві платіжки за газ об’єднають, – Кабмін

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      Дві платіжки за газ хочуть об’єднати / apostrophe.ua

      Уряд хоче об'єднати в один документ платіжки за газ та його доставку. Однак остаточне рішення має ухвалити регулятор з енергетики.

      Прем’єр-міністр України під час години запитань до уряду розповів, що дві платіжки – це правильний крок, але краще було б, щоб людина отримувала їх одним документом.

      Детальніше тут: Чому українцям надходять дві платіжки за газ: доступне пояснення від Гончарука

      Тобто правильно розділити ці послуги, але одночасно організувати платіжки за них в один документ. Ми зараз над цим працюємо,
      – уточнив Гончарук.

      Рішення про розділення платіжок за газ та його розподіл ухвалила Національна комісія, здійснює дердавне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

      Однак саме уряд формує політику у цій сфері, тож спробує обєднати платіжки. "Це питання виключно комунікації", – наголосив прем’єр.

      Важливо: Дві платіжки за газ не вплинуть на його ціну

      Чому платіжки розділили?Розділення платіжки за газ на платіжку за сам газ та платіжку за його доставку відбулося в межах реформи на газовому ринку України. Реформа полягає у відокремленні цих послуг.

      Розділення має побороти монополізм на ринку доставки газу та надати українцям можливість купувати газ у різних постачальників.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Газ Тарифи на газ Нафтогаз Комунальні послуги Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук
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