320 днів на "нулі", підземний наступ Сил оборони та втрачені росіянами Су-30: огляд подій війни за 22 жовтня

Огляд подій російсько-української війни на фронті та в тилу за добу станом на 22 жовтня 2026 року від аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди.

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Основні теми випуску:

атаки російської балістики по Києву та іншим містам і селам;

операція "Велес" на Харківщині;

на кому тримається фронт;

аналіз бойових дій на основних напрямках.

Текстова версія огляду подій війни за 22.10.2026 – на 24 Каналі.

Масований удар по Києву і наслідки нічної атаки

Вночі по Києву прилетіло понад 20 російських балістичних і гіперзвукових ракет. Серед них була ракета "Іскандер" із касетною бойовою частиною. Удар завдали по історичному центру Києва, маючи на меті завдати якомога більших уражень.

Росіяни використали також багато реактивних дронів. Більшість збили, але влучання були в різних регіонах України. По столиці летіли ракети різних типів — від С-400 до "Іскандерів-М" і "Оніксів".

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У Києві внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, енергетика, інфраструктура вокзалу, метро, торговельні центри, підприємства, монастир. Одна з гілок метро працювала з перебоями, Південний міст зранку перекривали для транспорту, ворогом знищено гіпермаркет "Епіцентр-К" на Почайні.

фото – Ян Доброносов / Телеграф

У шести районах столиці зафіксували ураження. На ранок було відомо про двох загиблих і близько 30 поранених.

Радник президента Сергій "Флеш" Бескреснов написав, що Росія атакувала історичний центр Києва балістичним "Іскандером" із касетною бойовою частиною К5. Ця боєголовка вибухає над землею, щоб максимально уразити людей і техніку на площі 400 на 400 метрів. Усередині — 58 бойових елементів.

Удар був не військовим, а спрямованим на руйнування старої частини міста і максимальне ураження цивільних.

Підземна операція "Велес" на Куп'янському напрямку

На Куп’янському напрямку корпус «Хартія» провів операцію під назвою "Велес". Це слов'янський бог підземного царства.

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Командувач другого корпусу Національної гвардії "Хартія" Ігор Оболенський повідомив деталі операції. Підрозділи пройшли понад 15 кілометрів підземних комунікацій і вийшли в тил російських окупаційних військ.

Підземний маршрут інтегрували в єдину систему зі спеціальним зв'язком, навігацією, безшумною логістикою і синхронізованими ударами безпілотників. Використали газові труби й самостійно з'єднані коридори.

Операція "Велес" – дивіться відео:

Підземне просування поєднали з атаками на поверхні, щоб ударити з двох напрямків. За підсумками операції ліквідували понад 100 окупантів, ще понад 30 взяли в полон.

До маневру залучали саперів, інженерів, систему життєзабезпечення під землею, спільний центр координації з 429-ю бригадою безпілотних систем "Ахіллес", підрозділи ГУР, 23-й штурмовий полк і 21-й полк безпілотних систем "Лава".

Операція дозволила убезпечити тил Куп'янська і створити умови для подальших дій у Харківській області.

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Два російські Су-30 за день та новий рекорд втрат окупантів

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко заявив, що за останні кілька днів противник зазнає рекордних втрат у живій силі. На окремих ділянках безповоротні втрати сягають 74%.

Генштаб повідомив про добові втрати росіян на рівні 2250 осіб. Підтвердження шалених втрат росіян є на фото на відео з різних напрямків.

Але окупанти втрачають не лише людей, але й коштовну техніку. За минулу добу росіяни втратили одразу два Су-30.

Спершу з'явилося відео з Калінінградської області, де російський винищувач упав поблизу кладовища біля Черняховська.

Атмосферне відео падіння російського літака:

За даними російського Міноборони, екіпаж катапультувався і перебуває в госпіталі, але ці дані не підтверджені.

Пізніше російський Z-блогер Fighterbomber, тобто Ілья Туманов, написав: "Біда не ходить одна. Два літаки за день".

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У другому випадку, за ознаками некрологічної фрази, екіпаж, імовірно, загинув. Обставини цього падіння поки що невідомі.

Костянтинівський і Добропільський напрямки

Росіяни зосередилися на штурмах у районі Костянтинівки, прагнучи вийти до Краматорська. Вони атакують фланги Костянтинівки та ділянку між Добропіллям і Костянтинівкою, щоб просунутися до Дружківки й Краматорська.

Йдеться про спроби дістатися Білокузьминівки, атакуючи Віролюбівку і Маркове, а також про тиск у районі долини Казенного Торця — в напрямку Новомиколаївки, Райського і Торського.

Скріншот карти Deep State

На Добропільському виступі є спроби росіян закріпитися в районі Кучерового Яру і просуватися до Золотого Колодязя. Офіційно частина цієї зони ще позначена як зелена, але є свідчення, що росіяни там уже закріпилися.

Водночас тривають активні бої, а головна небезпека полягає у спробах ворога рухатися на схід від Добропілля в напрямку Дружківки. Добропілля залишається переважно сірою зоною.

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Оборона Новоандріївки на Оріхівському напрямку

Останній сюжет — з Оріхівського напрямку, де українські військові утримують позиції навколо Оріхова, зокрема в Новоандріївці. Це відкрита місцевість, де оборона дуже складна.

Українські герої, що провели 320 діб "на нулі" – дивіться відео:

Хлопці, які просиділи на позиціях по 10 – 11 місяців, кажуть: "Нова Андріївка наша. Все добре. Хлопці живі, здорові".

Вони додають, що головне — не боятися йти вперед. Ротація і евакуація в таких умовах тривають кілька днів, а виходити особливо складно через великі дистанції, погану погоду і виснаження.

Так виглядають герої, на яких тримається фронт — не лише на Запоріжжі, а й по всій лінії бойового зіткнення.

Огляд подій російсько-української війни 22 жовтня 2026 – дивіться відео: