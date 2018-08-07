32-ядерний процесор від AMD встановив новий рекорд

Напередодні компанія AMD офіційно представила друге покоління процесорів Ryzen Threadrippe. Також розробники оголосили, що продаж флагманського чіпа Ryzen Threadripper 2990WX розпочнеться вже 13 серпня. Цього ж дня чіпмейкер дозволить публікацію повноцінних оглядів на новий CPU.

Про це повідомляє Overclockers.

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Поки AMD презентували чіпсети нового покоління, редакція видання Tom's Hardware, яка побувала на AMD Tech Day в італійському місті Маранелло, поділилася першими подробицями про розгінний потенціал 32-ядерного "монстра".



Результати тесту процесора Ryzen Threadripper 2990WX

В ході вищезгаданого заходу спеціалісти розігнали Ryzen Threadripper 2990WX до 5,1 ГГц, зберігши працездатність всіх фізичних ядер. У такому режимі новий CPU був протестований в бенчмарку Cinebench R15, який він завершив з вражаючим результатом в 7 618 балів. Варто відзначити, що за охолодження процесора відповідав стакан з рідким азотом.



Під час тестування процесор Ryzen Threadripper 2990WX охолоджували рідким азотом

Для порівняння, рекорд Cinebench R15 на процесорі Core i9-7980XE (18 ядер / 36 потоків, 2,6 / 4,2 ГГц), нинішньому флагмані HEDT-платформи від Intel, становить 5 828 очок. Щоб досягти цієї позначки американський ентузіаст Splave розігнав його до 5 828 МГц. При цьому безіменний 28-ядерний процесор, яким Intel похизувалася в рамках Computex 2018, на частоті 5 ГГц проходить Cinebench R15 з результатом в 7 334 бали.



Порівняння результатів тесту Ryzen Threadripper 2990WX та 28-ядерного процесора Intel

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