Облави від Москви до Сибіру: Путін жене нову армію на забій, але ризикує отримати бунт

Загальна кількість втрат за час повномасштабного вторгнення перевалила за півтора мільйона, і гарматне м'ясо стрімко закінчується. Саме тому Росію накрила небачена досі хвиля облав, яка розриває великі міста – від Москви до Сибіру. Мобілізація, яка не припинялася від осені 2022 року, набула абсолютно диких форм. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Adv

популярні відео

"Гібридно-добровільна мобілізація" у 33 регіонах

Зараз на території держави-агресорки діють два різновиди облав: затримання призовників для блискавичного відправлення на строкову службу та жорсткий примус дорослих чоловіків до підписання контрактів. Ми з експертами влучно окреслили це явище як "гібридно-добровільна мобілізація". Людей хапають силою, а потім змушують підписати контракт, аби цинічно заявити: "Ви ж самі добровільно уклали договір із Міноборони".

Масштаби вражають. Офіційні звернення щодо примусу до контрактів надійшли щонайменше з 33 регіонів Росії, а також із тимчасово окупованого Криму. Це понад третина російських суб'єктів! Масові рейди охопили Бурятію, Татарстан, Удмуртію, Карелію, Забайкалля, Красноярський і Приморський краї, Пензенську, Ростовську, Оренбурзьку та Новосибірську області. І до цієї статистики навіть не включали скарги від строковиків – йдеться суто про дорослих чоловіків.

Реклама

У Москві силовики влаштовують справжнє сафарі на призовників. Чоловіків ловлять у метро, зокрема на станції "Текстильщики", хапають у багатофункціональних центрах надання послуг і просто посеред вулиці. Поліцаї вимагають розблокувати телефони та показати "Госуслуги". Студентів забирають прямо біля дверей квартири, не даючи рідним часу навіть довезти довідку про навчання до збірного пункту на Угреській. Хапають навіть людей із металевими пластинами в нозі – жодні медичні діагнози нікого не цікавлять. Від затримання до відправлення у військову частину минають один-два дні.

Омський пункт "Сіріус 55": побиття і викрадення

Якщо в Москві силовики бодай якось маскують свої дії, то в Сибіру коїться відвертий терор. Головним осередком скарг в Омську – третьому за величиною місті Сибіру – став пункт відбору "Сіріус 55". Відгуки на картах 2ГИС завалені відчайдушними криками про допомогу від родичів. Люди прямо пишуть мовою оригіналу: "Похищают людей с улицы, избивают, привозят в это место, незаконно удерживают, заставляют подписывать контракт".

Реклама

Вербувальників не зупиняє відсутність паспорта чи військового квитка. Чоловік приїхав доглядати лежачу матір – його викрали й кинули на війну. Заробітчанин вийшов до магазину без документів і телефону – за добу родині заявляють, що він "підписав контракт". До пункту відбору привозять людей після інсульту і тих, хто буквально вийшов на вулицю легко вдягненим. Людей б'ють і тримають без зв'язку, доки не зламають. У зоні найвищого ризику – чоловіки після тридцяти років у запасі, боржники, люди з аліментами чи умовними строками, яких шантажують тюрмою.

Штурмове "м'яско" та рекрутинг відчаю

Навіщо Кремлю цей масовий відлов? Втрати ворога колосальні, а російські штурмовики живуть на полі бою буквально 20 – 30 хвилин. Російська влада та її пропагандистсько-релігійне крило самі називають цих бійців "м'ясом". На сайті Брянської єпархії так і видали: "Штурмовики, або їх ще називають "м'ясо" – це символ стійкості, самопожертви і незламної волі". Потім слово потерли, але скріни і кеш не горять.

Реклама

А щоб це "м'яско" хоч трохи добігло до окопів, потрібні бронежилети, але й тут усе палає. Наші дрони б'ють по критичних заводах – як-от по Башкирській содовій компанії у Стерлітамаку, єдиному в РФ виробнику компонентів для бронематеріалів. Путін намагався компенсувати провал вербуванням в Африці через Лаврова, але чужих найманців не вистачає. Потрібно кидати в топку війни власних громадян.

Чи винесуть росіяни Путіна

Путін мріє зібрати нову армію у 300 – 500 тисяч людей, але загнати людей у кошари – це лише десята частина справи. Їх треба навчити, озброїти, вдягнути та утримувати. А головне – коли загнаних нагайками людей із поламаними долями озброять, вони можуть показати зуби. І тоді для самого кремлівського диктатора почнеться неминуча катастрофа.

Путін до смерті боїться протестів. Недарма він виправдовує посилення контролю над інтернетом бунтами у Франції, а Роскомнагляд вимагає ідентифікації в соцмережах. Росія вже має 4 бали зі ста за рівнем свободи інтернету, впевнено прямуючи до нуля Північної Кореї. Кремль будує цифровий ГУЛАГ, бо розуміє: народне терпіння тріщить по швах.

Облави в 33 регіонах – це агонія режиму. І коли ці озброєні сотні тисяч повернуться назад, росіяни просто винесуть Путіна.