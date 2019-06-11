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      Фантастичні гроші на ремонт Миколаївського аеропорту: НАБУ почало розслідування

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      НАБУ почало розслідування через ремонт у аеропорті Миколаєва
      НАБУ почало розслідування через ремонт у аеропорті Миколаєва / zruchno.travel

      У відповідь на скаргу юристів "Тисни" (Bihus.Info), Солом'янський суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити провадження щодо ймовірних порушень під час ремонту будівлі Миколаївського аеропорту.

      За інформацією Bihus.Info, йдеться про те, що компанія "Житлопромбуд-8" почала ремонт в аеровокзалі без здійснення процедури закупівлі та без укладення договору.

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      В подальшому це призвело до виплати КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" 39,8 мільйонів гривень компанії "Житлопромбуд-8" нібито за матеріали та виконані роботи.

      До слова, у розслідуванні журналіста Андрія Лохматова йдеться, що з 4 грудня 2017 року працівники компанії "Житлопромбуд-8" здійснювали роботи у будівлі аеровокзалу. Хоча до цього часу тендер на це ще не було проведено, а відтак і не обрано законного виконавця цих робіт. Попри це народний депутат Давид Макар'ян, ще в серпні 2017 року заявив, що вищезазначені роботи будуть проводитись саме компанією "Житлопромбуд-8". 

      Пізніше факти заподіяння державі збитків на суму 39,8 мільйонів гривень підтвердив господарський суд Миколаївської області.

      Дивіться повний випуск розслідування про Миколаївський аеропорт:

       

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      Теги: Новини України Розслідування НАБУ авіація Судді Новини Миколаєва
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