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3 дні майже без води: Прилуки на межі катастрофи

22:25, 22 січня 535 Читать новость на русском

На межі катастрофи Прилуки на Чернігівщині. Там прорвало каналізаційний колектор, затопило будинки у центрі міста. Аварію намагаються ліквідувати вже третю добу.

Стічні води залили двори, підвали та навіть ванні кімнати. Причина – аварія на каналізаційному колекторі. Від цього постраждали жителі всіх районів міста.

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Їм подають воду лише на декілька годин зранку і ввечері. Бо як тільки вони починають користуватися водогоном активніше, постраждалі райони ще більше заливає.

Дії органів влади в місті Прилуки в перші дві доби можна порівняти з бездіяльністю. Місто не спрацювало,
– розповів директор департаменту з питань цивільного захисту Чернігівської ОДА Сергій Болдирєв.

Аварію не можуть ліквідувати, бо колектор на глибині – 14 метрів. Комунальники вже викопали цілий котлован, але так досі і не дісталися місця прориву. Поки що лише відкачують воду.

Коли буде проходити ремонт цього місця ушкодження, то буде призупинено повністю водопостачання і потрібно буде забезпечити населення питною водою масово. Тому ми підготувалися до цього. Залучили підприємства,
– сказав начальник управління ЖКГ Чернігівської ОДА Володимир Кривенко.

Оскільки працюють ремонтники вдень і вночі, жителі міста вирішили їм допомогти – приносять їжу. В мерії Прилук переконують, що ситуація під контролем. Тим часом, місцева адміністрація перенаправила майже два мільйони гривень, призначених на ремонт доріг тепер вже на ремонт комунікацій.

Теги: Надзвичайні ситуації Новини України Чернігів Катастрофа
Джерело: 24 Канал
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