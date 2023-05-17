Наталія Кучинська мала невдовзі стати хрещеною маленької Валерії. Тепер вона розповіла деталі про трагедію.

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Співробітниці сиділи у телефонах

Кучинська зауважила, що біля батута було три співробітниці. Вони мали наглядати за дітьми, які розважалися на атракціоні, водночас натомість "залипали" у телефоні. Жінка розповіла, що "Лєрочка підбігла до Ані (мати) випити води. Мама дівчинки хотіла сама підійти до донечки, однак їй не дозволили.

Мама й дитина збиралися йти додому. Однак Валерія пропросилася пострибати ще 3 хвилини.

Забігла на батут, забігла в "сліпу" зону, через що Аня не змогла її побачити. Аня – дуже уважна мама, постійно тримала її в полі зору. Але гірка з петлями перекривала вид. Навіть уявити не можу, як все це могло статись. Не можемо скласти версію, як все сталось, через що вона зачепилась та як повисла, не діставши ніжками до самого батуту,

– розповіла Кучинська.

Матері віддали бездиханну дівчинку

Коли мамі віддали дівчинку, вона подумала, що дитина зомліла від спеки. Валерії почали робити штучне дихання та масаж серця. Очевидці розповіли, що коли дитину передали матері на руки, весь персонал батута розбігся. Чоловік, який побачив трагедію, побіг до лікарів.

"Лікарі оглянули дитинку, дали понюхати нашатирного спирту, посвітили в очі. Коли приїхала швидка, то констатували смерть", – мовиться у повідомленні.

Маленьку Валерію вже поховали. Рідні дівчинки провели цей день на таблетках.

Власницю атракціону затримали

Вже наступного дня після трагедії власницю атракціону затримали. Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.