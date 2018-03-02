4 помилки, яких не варто допускатись при чаюванні

Незважаючи на нашу прихильність та популярність чаю, існує декілька помилок, які роблять його дещо небезпечним для нашого організму.

За думкою експертів, чай справді вважають корисним напоєм. Але лише за певних умов та недопущення дрібних помилок.

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Чай зі смаком цитрусових

Одне з недавніх досліджень показало, що чай з пакетиків з ароматом цитрусових містить в 30 разів більше свинцю і алюмінію, ніж інший звичайний чай. Ці метали негативно позначаються на роботі нирок і серця.

Краще додавайте до чорного чаю справжню цедру цитрусових, або ж просто відмовтесь від такого чаю.

Пити чай після їжі

Якщо ви не знали, то чай погіршує процес засвоєння організмом заліза. Тому краще дозвольте їжі нормально перетравитися, і тільки потім приступайте до чаювання.

Також раптове чаювання після їжі погіршує стан шкіри, волосся і нігтів, тому дієтологи радять пити чай не менше ніж через 40-50 хвилин після прийому їжі.

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Міцний чай

Виявляється, дуже міцний чай може стати причиною накопичення в кістках фтору, в результаті чого можуть початися проблеми з зубами і кістками.

Якщо ви любитель такого чаю, то його варто вживати не більше ніж 4 порції у день.

Пити чай перед сном

Якщо ви вірили у той міф, що чай краще позначиться на ваших сновидіннях, то чимдуж забудьте про це. Лікарі стверджують, що чай збуджує нервову систему і робить ваш сон неглибоким, через що на ранок ви прокинетесь розбитими.

Тому перед сном, замість чаю краще пийте кефір, він ідеально впливає на організм у вечірній час.