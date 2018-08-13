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4 причини, через які жінки не хочуть заміж

796 Читать новость на русском
Чому жінки не хочуть заміж
Чому жінки не хочуть заміж / behindthebliss.wordpress.com

Минули часи, коли жінка до певного віку повинна була вийти заміж. Деякі сучасні жінки живуть з чоловіками, але не укладають шлюб.

Психолог Діна Васильченко назвала основні причини, через які жінки не спішать виходити заміж, пише ТСН.

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1. Матеріальне забезпечення жінки

У цьому випадку жінка, яка може сама себе забезпечувати, не потребує допомоги чоловіка. Для інтимних стосунків, за словами психолога, жінки заводять собі коханців.

4 причин, через які жінки не хочуть заміж
4 причин, через які жінки не хочуть заміж

2. Поганий приклад батьківської сім’ї

Це одна з найбільш поширених причин. Жінка не хоче виходити заміж через те, що була свідком поганого ставлення батька до матері. У неї формується негативний стереотип сімейного життя. У жінки виникає стереотип, що така модель сім’ї чекає на неї.

3. Невдалий власний досвід сімейного життя

У жінки виникають сумніви щодо того, що щось в іншому шлюбі може змінитися. Вона переконана, що чоловік повинен зробити її щасливою і все залежить від нього. Проте їй потрібно взяти відповідальність на себе і свою долю.

Чому жінки не хочуть заміж
Чому жінки не хочуть заміж

4. Вдалий досвід сім’ї

У цьому випадку жінка завжди буде порівнювати свого колишнього чоловіка, з яким довелося розлучитися через несподівані причини, із теперішніми. На початку така поведінка є нормальною, але потім це може зашкодити стосункам.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Психологія Здорове життя Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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