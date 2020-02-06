500 мільйонів доларів щороку: скільки Україна може отримати від ринку землі

Навколо законопроєкту про ринок землі є безліч маніпуляцій. Зараз немає єдності й між аграріями – одні чекають впровадження, інші – категорично проти. Вони блокують дороги та виходять на мітинги. Про всі "за" та "проти" – читайте у матеріалі 24 каналу.

За радянських часів земля була соціалістичною власністю. Лише після розпаду Радянського Союзу її розпаювали та роздали людям. Українські чорноземи можна було продавати і купувати. Але у 2001 році в Україні ввели мораторій.

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За словами голови Асоціації вільних землевласників Дмитра Ливча, Україна зараз єдина демократична країна у світі, де немає вільного ринку землі. З його відкриттям, українці зможуть вільно розпоряджатися своїми ділянками.



У яких країнах заборонено продавати землі сільськогосподарського призначення / Інфографіка 24 каналу

Через відповідний законопроєкт українці протестують, бо бояться продажу українських земель іноземцям. Однак там чітко вказано, хто насправді зможе придбати землю:

держава;

територіальні громади;

громадяни України;

юридичні особи, засновниками яких є тільки українці;

іноземці тільки після ухвалення на всеукраїнському референдумі відповідного рішення.



Хто зможе купити землю / Інфографіка 24 каналу

За опитуваннями, більшість українців проти продажу землі. Експерти переконані – люди позиціонують земельну реформу як законодавство про продаж, а не про право власності.

Ринок землі повинен позитивно відіграти, як для держави, так і для фермера: у землі повинен бути господар,

– переконаний директор з виробництва приватного господарства Андрій Вдовиченко.

За оцінками експертів, Україна могла б отримувати щороку, як несплачені податки, близько 500 мільйонів доларів. У Асоціації виробників України стверджують, що зняття мораторію залучить інвестиції та збільшить платежі в бюджет.