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      500 мільйонів доларів щороку: скільки Україна може отримати від ринку землі

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      Навколо законопроєкту про ринок землі є безліч маніпуляцій. Зараз немає єдності й між аграріями – одні чекають впровадження, інші – категорично проти. Вони блокують дороги та виходять на мітинги. Про всі "за" та "проти" – читайте у матеріалі 24 каналу.

      За радянських часів земля була соціалістичною власністю. Лише після розпаду Радянського Союзу її розпаювали та роздали людям. Українські чорноземи можна було продавати і купувати. Але у 2001 році в Україні ввели мораторій.

      До теми: Як зміниться ціна на землю: радник Гончарука прокоментував ринок землі

      За словами голови Асоціації вільних землевласників Дмитра Ливча, Україна зараз єдина демократична країна у світі, де немає вільного ринку землі. З його відкриттям, українці зможуть вільно розпоряджатися своїми ділянками.

      країни, де заборонений продаж землі
      У яких країнах заборонено продавати землі сільськогосподарського призначення / Інфографіка 24 каналу

      Через відповідний законопроєкт українці протестують, бо бояться продажу українських земель іноземцям. Однак там чітко вказано, хто насправді зможе придбати землю:

      • держава;
      • територіальні громади;
      • громадяни України;
      • юридичні особи, засновниками яких є тільки українці;
      • іноземці тільки після ухвалення на всеукраїнському референдумі відповідного рішення.

      Ринок землі
      Хто зможе купити землю / Інфографіка 24 каналу

      За опитуваннями, більшість українців проти продажу землі. Експерти переконані – люди позиціонують земельну реформу як законодавство про продаж, а не про право власності.

      Ринок землі повинен позитивно відіграти, як для держави, так і для фермера: у землі повинен бути господар,
      – переконаний директор з виробництва приватного господарства Андрій Вдовиченко.

      За оцінками експертів, Україна могла б отримувати щороку, як несплачені податки, близько 500 мільйонів доларів. У Асоціації виробників України стверджують, що зняття мораторію залучить інвестиції та збільшить платежі в бюджет.

      інфографіка
      Як українці ставляться до продажу землі / Інфографіка 24 каналу

      Дивіться відео 24 каналу про ринок землі:

       

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Ринок землі Мораторій на продаж землі Сільське господарство Законодавство Бюджет
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