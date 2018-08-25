5 цікавих фактів про кавун від українського дієтолога

Український дієтолог Світлана Фус розповіла про 5 причин, чому варто любити і їсти кавун в літній сезон. Жінка також навела кілька протипоказань, при яких не можна смакувати великою ягодою.

Лікарка поділилась Facebook-дописом, в якому розповіла, що кавун чудово освіжає, втамовує спрагу і наповнює організм водою. За словами Світлани Фус, кавун також багатий на електроліти та лікопен, який стимулює виробництво колагену і перешкоджає пошкодженню шкіри УФ-променями.

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Але пам’ятайте, що кавуни "не можна їсти при діареї, коліті, загостренні хвороб органів травлення, при каменях у нирках та захворюваннях передміхурової залози". Дієтолог також рекомендує купувати ягоди зараз, коли вони дозрівають природним шляхом і не містять нітратів.

Пропонуємо детальніше дізнатись 5 фактів про кавун, які Світлана Фус обов’язково рекомендує включити в раціон правильного харчування.



5 фактів про кавун від Світлани Фус