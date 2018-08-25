16:30
25 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
30°C 12°C
  • неділя
    31°C 15°C
  • понеділок
    28°C 19°C
  • вівторок
    22°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Робот Рогозіна. Голі статуї не для РПЦ
Вєсті Кремля
21:52, 23 серпня
Вєсті.UA. Юрій Луценко-Поттер. Політичний стриптиз від Ляшка
Вєсті.UA
21:10, 23 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

5 цікавих фактів про кавун від українського дієтолога

75 Читать новость на русском
Кавун
Кавун / www.organicfacts.net

Український дієтолог Світлана Фус розповіла про 5 причин, чому варто любити і їсти кавун в літній сезон. Жінка також навела кілька протипоказань, при яких не можна смакувати великою ягодою.

Лікарка поділилась Facebook-дописом, в якому розповіла, що кавун чудово освіжає, втамовує спрагу і наповнює організм водою. За словами Світлани Фус, кавун також багатий на електроліти та лікопен, який стимулює виробництво колагену і перешкоджає пошкодженню шкіри УФ-променями.

Читайте також: ТОП-10 порад як вибрати стиглий кавун

Але пам’ятайте, що кавуни "не можна їсти при діареї, коліті, загостренні хвороб органів травлення, при каменях у нирках та захворюваннях передміхурової залози". Дієтолог також рекомендує купувати ягоди зараз, коли вони дозрівають природним шляхом і не містять нітратів.

Пропонуємо детальніше дізнатись 5 фактів про кавун, які Світлана Фус обов’язково рекомендує включити в раціон правильного харчування.


5 фактів про кавун від Світлани Фус

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування Поради
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Науковці зробили важливе відкриття про шашлик
 29 березня , 06:09
Збиття "Боїнга" на Донбасі: ЗМІ назвали імена головних підозрюваних
 12 березня , 18:23
У Луганську пролунав вибух
 22 листопада 2017 , 22:18
Стоматологи назвали продукт, який може очистити зуби не гірше зубної пасти
 12 листопада 2017 , 17:42
Усик прокоментував селфі з росіянином Гассієвим
 4 лютого , 17:36
У "Vodafone-Україна" висунули бойовикам ультиматум
 24 січня , 21:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук