60 нових працівників поліції патрулюватимуть міжнародну автомагістраль на Київщині

У Білій Церкві сформовано новий підрозділ патрульної поліції, який входить до складу Управління патрульної поліції Київської області. Патрульні займатимуться охороною правопорядку на трасі міжнародного значення "Київ – Одеса" на ділянці від столиці до межі з Черкаською областю. Також патрульні нестимуть службу у Білій Церкві.

Про це повідомили у прес-службі Національної поліції Київської області. Читайте також: Гучна справа голосіївських "перевертнів у погонах": як Кохнович не дозволив злити розслідування Зазначається, що всі поліцейські успішно пройшли навчання спеціальному, недавно створеному навчальному закладі – "Академії патрульної поліції" та присягнули на вірність українському народові. Начальник Департаменту патрульної поліції Нацполіції Євгеній Жуков урочисто привітав нових поліцейських, побажав їм витримки та успіхів у роботі.

Новостворений підрозділ патрулюватиме дорогу міжнародного значення "Київ – Одеса" Начальник поліції Київщини Дмитро Ценов наголосив, що на кожного з правоохоронців покладається велика надія на покращення ситуації на автошляхах, зменшення аварійності та посильна допомога учасникам дорожнього руху.