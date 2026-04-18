Дрони та піхота в єдиній тактиці: у 66 ОМБр прокоментували перехід на нову модель ведення війни

Міноборони впроваджує дроново-штурмові підрозділи, в рамках яких працюватимуть як оператори безпілотників, так і піхотинців. Загалом у війську вже деякі завдання виконують не люди, а наземні роботизовані комплекси.

Речник 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк розповів 24 Каналу, що у його підрозділі використовують наземні роботизовані комплекси. Є цілий спектр завдань, які вже виконують за допомогою НРК. Головне з них – логістика та евакуація поранених військових.

Чи можливо замінити піхотинців на НРК?

За словами військового, є ділянки на фронті, куди фактично неможливо відправити евакуаційну групу. Саме тоді особливо допомагають наземні роботизовані комплекси.

Оператори 66 ОМБр працюють над тим, аби використовувати НРК в оборонному та наступальному бою. Але наразі вони точно не зможуть замінити піхотинців.

Зараз перейти на таке неможливо. Звісно, НРК можуть взяти на себе частину завдань, але повністю замінити піхотинця – не зможуть. Піхотинець виконує вкрай важливі завдання з розвідки на полі бою. Вони є "очима" та "вухами" підрозділу, які першими бачать рух противника та передають інформацію на командний пункт,

– розповів Денисюк.

Зверніть увагу! Міністр оборони Михайло Федоров наголосив, що Україна планує законтрактувати 25 тисяч НРК для фронту. Це удвічі більше. ніж в 2025 році.

