Дрони та піхота в єдиній тактиці: у 66 ОМБр прокоментували перехід на нову модель ведення війни
- Деякі завдання на полі бою вже виконують за допомогою наземних роботизованих комплексів. Зокрема йдеться і про логістику.
- Речник 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк розповів, як військові використовують НРК на фронті.
Міноборони впроваджує дроново-штурмові підрозділи, в рамках яких працюватимуть як оператори безпілотників, так і піхотинців. Загалом у війську вже деякі завдання виконують не люди, а наземні роботизовані комплекси.
Речник 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк розповів 24 Каналу, що у його підрозділі використовують наземні роботизовані комплекси. Є цілий спектр завдань, які вже виконують за допомогою НРК. Головне з них – логістика та евакуація поранених військових.
Чи можливо замінити піхотинців на НРК?
За словами військового, є ділянки на фронті, куди фактично неможливо відправити евакуаційну групу. Саме тоді особливо допомагають наземні роботизовані комплекси.
Оператори 66 ОМБр працюють над тим, аби використовувати НРК в оборонному та наступальному бою. Але наразі вони точно не зможуть замінити піхотинців.
Зараз перейти на таке неможливо. Звісно, НРК можуть взяти на себе частину завдань, але повністю замінити піхотинця – не зможуть. Піхотинець виконує вкрай важливі завдання з розвідки на полі бою. Вони є "очима" та "вухами" підрозділу, які першими бачать рух противника та передають інформацію на командний пункт,
– розповів Денисюк.
Зверніть увагу! Міністр оборони Михайло Федоров наголосив, що Україна планує законтрактувати 25 тисяч НРК для фронту. Це удвічі більше. ніж в 2025 році.
Що відомо про виробництво зброї в Україні?
Нещодавно президент Володимир Зеленський в одному зі звернень представив 56 зразків озброєння українського виробництва. Серед них було 7 різних ракет, 31 безпілотник, засоби радіоелектронної боротьби, наземні роботизовані комплекси тощо.
Президент також підкреслив, що одним зі стратегічних завдань України є створення власної ППО. Це буде той захист, який гарантуватиме нашій державі захист на десятиліття.
Нещодавно Міністерство оборони допустило до експлуатації новий український дрон-перехоплювач JEDI Shahed Hunter. Він зможе, зокрема, знищувати російські "Шахеди".