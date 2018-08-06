6 серпня стартує чемпіонат Європи з легкої атлетики: розклад змагань

6 серпня в Берліні стартує чемпіонат Європи з легкої атлетики, який відтепер є частиною нового об'єднаного чемпіонату Європи з літніх видів спорту.

Перша частина (змагання з водних видів, велоспорту, спортивної гімнастики, гольфу, веслування і триатлону) почалася раніше в шотландському Глазго.

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Перші медалі будуть розіграні тільки 7 серпня, а 6 серпня пройдуть кваліфікаційні старти в рамках вечірньої сесії.

До вашої уваги повний розклад чемпіонату Європи-2018 з легкої атлетики

7 серпня

Чоловіки. Ходьба. 50 км

Жінки. Ходьба. 50 км

Чоловіки. Метання молота

Чоловіки. 10 000 м

Чоловіки. Штовхання ядра

Жінки. 100 м

Чоловіки. 100 м

8 серпня

Чоловіки. Стрибки в довжину

Жінки. Штовхання ядра

Чоловіки. Кидання диску

Жінки. 10 000 м

Чоловіки. Десятиборство

9 серпня

Жінки. Стрибки з жердиною

Чоловіки. 400 м з бар'єрами

Чоловіки. Метання списа

Чоловіки. 200 м

Чоловіки. 3000 м стипль-чез

Жінки. 100 м з бар'єрами

10 серпня

Жінки. Стрибки у висоту

Жінки. Потрійний стрибок

Жінки. Метання списа

Жінки. 400 м з бар'єрами

Чоловіки. 400 м

Жінки. 800 м

Чоловіки. 110 м з бар'єрами

Чоловіки. 1500 м

11 серпня

Чоловіки. Стрибки у висоту

Жінки. Стрибки в довжину

Жінки. 400 м

Жінки. Кидання диску

Чоловіки. 800 м

Жінки. 200 м

Чоловіки. 5000 м

Чоловіки. Естафета 4х400 м

Жінки. Естафета 4х400 м

12 серпня

Чоловіки. Стрибки з жердиною

Жінки. Метання молота

Чоловіки. Потрійний стрибок

Жінки. 3000 м стипль-чез

Жінки. 1500 м

Жінки. 5000 м

Жінки. Естафета 4х100 м

Чоловіки. Естафета 4х100 м

Зазначимо, що турнір пройде з 6-го по 12 серпня. Всього Україна відправить на чемпіонат Європи 88 спортсменів.

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