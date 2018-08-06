6 серпня стартує чемпіонат Європи з легкої атлетики: розклад змагань
6 серпня в Берліні стартує чемпіонат Європи з легкої атлетики, який відтепер є частиною нового об'єднаного чемпіонату Європи з літніх видів спорту.
Перша частина (змагання з водних видів, велоспорту, спортивної гімнастики, гольфу, веслування і триатлону) почалася раніше в шотландському Глазго.
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Перші медалі будуть розіграні тільки 7 серпня, а 6 серпня пройдуть кваліфікаційні старти в рамках вечірньої сесії.
До вашої уваги повний розклад чемпіонату Європи-2018 з легкої атлетики
7 серпня
Чоловіки. Ходьба. 50 км
Жінки. Ходьба. 50 км
Чоловіки. Метання молота
Чоловіки. 10 000 м
Чоловіки. Штовхання ядра
Жінки. 100 м
Чоловіки. 100 м
8 серпня
Чоловіки. Стрибки в довжину
Жінки. Штовхання ядра
Чоловіки. Кидання диску
Жінки. 10 000 м
Чоловіки. Десятиборство
9 серпня
Жінки. Стрибки з жердиною
Чоловіки. 400 м з бар'єрами
Чоловіки. Метання списа
Чоловіки. 200 м
Чоловіки. 3000 м стипль-чез
Жінки. 100 м з бар'єрами
10 серпня
Жінки. Стрибки у висоту
Жінки. Потрійний стрибок
Жінки. Метання списа
Жінки. 400 м з бар'єрами
Чоловіки. 400 м
Жінки. 800 м
Чоловіки. 110 м з бар'єрами
Чоловіки. 1500 м
11 серпня
Чоловіки. Стрибки у висоту
Жінки. Стрибки в довжину
Жінки. 400 м
Жінки. Кидання диску
Чоловіки. 800 м
Жінки. 200 м
Чоловіки. 5000 м
Чоловіки. Естафета 4х400 м
Жінки. Естафета 4х400 м
12 серпня
Чоловіки. Стрибки з жердиною
Жінки. Метання молота
Чоловіки. Потрійний стрибок
Жінки. 3000 м стипль-чез
Жінки. 1500 м
Жінки. 5000 м
Жінки. Естафета 4х100 м
Чоловіки. Естафета 4х100 м
Зазначимо, що турнір пройде з 6-го по 12 серпня. Всього Україна відправить на чемпіонат Європи 88 спортсменів.
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