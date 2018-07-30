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6 симптомів того, що ви одержимі здоровим способом життя

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6 симптомів орторексії
6 симптомів орторексії / zeenews.india.com

Мода на надто здоровий спосіб життя та дотримання правил збалансованого харчування може спричинити у людей нервові та харчові розлади.

Орторексія – зацикленість на здоровому харчуванні, пише "Сегодня".

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Це не тільки психологічна проблема, яка веде до нервового виснаження, вона може спровокувати безліч хронічних захворювань організму, порушення обміну речовин і гормональний дисбаланс.

Першою ознакою можуть бути зміни у психіці – серйозні і часто ірраціональні обмеження у виборі продуктів.

Люди, які страждають на орторексію, викреслюють з продуктів ознаки такі як смак, дотик, запах. Людина обирає їжу, яка є правильною та корисною. Правильне харчування стає сенсом життя.

6 симптомів орторексії
6 симптомів орторексії

Через неможливість переконатися у правильному складі продуктів і способу приготування людина відмовляється харчуватися поза домом. У неї виникає параноїдальна недовіра до їжі, приготовленої "чужими руками".

Людина виключає "під корінь" з раціону все солодке, солоне, жирне, смажене, а також продукти, що містять "дієтичні жупели" – крохмаль, глютен, лактозу, алкоголь, кофеїн, консерванти, штучні добавки.

Ознакою орторексії може бути фанатичне слідування специфічним дієтам і "корисним" системам харчування.

6 симптомів орторексії
6 симптомів орторексії

Вимогливість до себе та жорстокість щодо себе – ще одна ознака зацикленості, а також створення системи покарання за вживання забороненого продукту.

Людина також надто звертає увагу до способу приготування страв. При орторексії спостерігається також надто ретельне планування меню на найближчі дні та тижні.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здорове харчування Здоров'я Лікування Шлунково-кишковий тракт Психологія
Джерело: 24 Канал
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