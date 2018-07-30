6 симптомів того, що ви одержимі здоровим способом життя

Мода на надто здоровий спосіб життя та дотримання правил збалансованого харчування може спричинити у людей нервові та харчові розлади.

Орторексія – зацикленість на здоровому харчуванні, пише "Сегодня".

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Це не тільки психологічна проблема, яка веде до нервового виснаження, вона може спровокувати безліч хронічних захворювань організму, порушення обміну речовин і гормональний дисбаланс.

Першою ознакою можуть бути зміни у психіці – серйозні і часто ірраціональні обмеження у виборі продуктів.

Люди, які страждають на орторексію, викреслюють з продуктів ознаки такі як смак, дотик, запах. Людина обирає їжу, яка є правильною та корисною. Правильне харчування стає сенсом життя.



6 симптомів орторексії

Через неможливість переконатися у правильному складі продуктів і способу приготування людина відмовляється харчуватися поза домом. У неї виникає параноїдальна недовіра до їжі, приготовленої "чужими руками".

Людина виключає "під корінь" з раціону все солодке, солоне, жирне, смажене, а також продукти, що містять "дієтичні жупели" – крохмаль, глютен, лактозу, алкоголь, кофеїн, консерванти, штучні добавки.

Ознакою орторексії може бути фанатичне слідування специфічним дієтам і "корисним" системам харчування.



6 симптомів орторексії

Вимогливість до себе та жорстокість щодо себе – ще одна ознака зацикленості, а також створення системи покарання за вживання забороненого продукту.

Людина також надто звертає увагу до способу приготування страв. При орторексії спостерігається також надто ретельне планування меню на найближчі дні та тижні.

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