Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці перша віцепрем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

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Мережа ОККО передала 70 тисяч літрів пального Харківській області

"Мережа автозаправних комплексів OKKO виділяє 70 тисяч літрів пального для області. Пальне передадуть Харківська обласна військова адміністрація. Воно буде спрямоване на підтримку безперебійної роботи генераторів на об'єктах критичної інфраструктури регіону. Щиро дякую OKKO, що так оперативно відгукнулися на заклик підтримати Харків", – зазначила Юлія Свириденко.

Перша віцепремʼєрка подякувала бізнесу, який готовий подати руку підтримки, коли це необхідно.

Росіяни обстрілюють місто й область з усіх можливих типів озброєння. З початку року для ударів по Харківщині застосували понад 300 керованих авіабомб. Люди добами сидять без світла. Бізнес або простоює, або працює на генераторах, купуючи тоннами пальне. Але Харків тримається. Дякую всім небайдужим. Дякую бізнесу, який готовий. Разом ми сильніші,

– наголосила Свириденко.

Як відомо, з березня Харківський регіон потерпає від особливо інтенсивних обстрілів ворога та нестачі електроенергії, а значна частина підприємств, що підтримують життєзабезпечення Харківської області змушена перейти на використання генераторів, що, своєю чергою, вимагає постійного поповнення запасів пального.

Як повідомлялося раніше, ОККО у 2023 році оперативно допомогла пальним на 10 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС у Херсонській області, до того – 200 тисяч літрів пального надала для відновлення інфраструктури Чернігова та низки міст Київської області – Ірпеня, Гостомеля, Бучі, Ворзеля, Бородянки після деокупації.