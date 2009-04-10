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75-річна "Веселка"

09:33, 10 квітня 2009 293

Дитячому видавництву "Веселка"-75 років.

Півтора мільярди примірників за 75 років існування. Саме стільки виповнюється цієї весни дитячому видавництву "Веселка". На її книжках виросли кілька поколінь маленьких українців - саме на них розрахований розлогий літературний діапазон: фольклор, художня література, наукові та довідкові видання. За часи незалежності видавати стали менше - все через звуження мережі збуту.Ярема Гоян (директор видавництва дитячої літератури "Веселка"): "Проблема, що треба було зберегти систему торгівлі, яка була до незалежності України, тобто зберегти "Укркнигу" з її серією книгарень по Україні , тобто по обласних центрах і "Укоопспілку", яка мала книгарні по районних центрах і по селах".На балансі держави зараз аж 28 видавництв, щоправда розраховувати на підтримку згори їм не доводиться. Все, на що може сподіватися будь-яке видавництво, не тільки державне, це участь на конкурсних засадах у державній програмі "Українська книга". "Веселка" виборола можливість друкувати "Козацьку енциклопедію" Антоновича і "Козака Голоту" Пригари.Анатолій Мураховський (в.о. голови Державного комітету телебачення та радіомовлення): "Загальний бюджет нашої програми з урахуванням боргів минулого року, 16 млн. 200 тис. Заявок до нас прийшло на 420 млн. гривень. От рахуйте, що на 404 млн. може бути невдоволених видавничих організацій, але ми задовольнити їх потреби сьогодні не можемо"."Веселка" сучасна - це не тільки друк книжок - це і доброчинність. Днями книгарня подарувала маленькій школі у Гадячі книжок на 30 тисяч гривень. Директор "Веселки" має свою, не дитячу мрію - нове видавництво "Кобзаря" і "Енеїди". Однак друк 5 тисяч примірників обійдеться у 800 тисяч гривень. Поки мецената на цю благородну справу не знайшлося. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 10 квітня 2009
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