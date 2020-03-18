Найбільший ринок України "7 кілометр" закривають на карантин

На одеському базарі "7 кілометр", де працюють понад 60 тисяч людей, вводять обмеження через коронавірус. Припиняють роботу структурні підрозділи, хоча підприємці можуть у будь-який час потрапити до своїх торгових точок.

Усі служби, структурні підрозділи та адміністрації торгових комплексів припиняють прийом відвідувачів. Про обмеження в роботі повідомляє адміністрація "7-го кілометру".

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Виняток становитимуть ті служби, які надають невідкладну медичну допомогу та реагують на надзвичайні ситуації: тобто медики та рятувальники ринку продовжуватимуть роботу.

Однак, попри обмеження, керівництво не може заборонити підприємцям приходити на свої робочі місця. Усіх і надалі пускатимуть за перепустками. Водночас адміністрація попереджає про те, що продавці і покупці повинні дотримуватися карантинних норм.

Що відомо про "7 кілометр" Це найбільший оптово-роздрібний промтоварний ринок в Європі. Там працюють близько 60 тисяч осіб на 15 тисячах торгових і складських об'єктів. Довкола базару є 8 парковок. На території розташовані автостанція, банк, кафе і ресторани, а також відділення поліції, пожежна частина, 3 медпункти і швидка допомога. Щодня "7 кілометр" відвідують до 200 тисяч людей.