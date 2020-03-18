09:41
18 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Найбільший ринок України "7 кілометр" закривають на карантин

      - Читать новость на русском
      7 кілометр закривають на карантин / dumskaya.net

      На одеському базарі "7 кілометр", де працюють понад 60 тисяч людей, вводять обмеження через коронавірус. Припиняють роботу структурні підрозділи, хоча підприємці можуть у будь-який час потрапити до своїх торгових точок.

      Усі служби, структурні підрозділи та адміністрації торгових комплексів припиняють прийом відвідувачів. Про обмеження в роботі повідомляє адміністрація "7-го кілометру".

      Раніше Через коронавірус у Чернівцях закрили "Калинівський ринок" – один з найбільших в країні

      Виняток становитимуть ті служби, які надають невідкладну медичну допомогу та реагують на надзвичайні ситуації: тобто медики та рятувальники ринку продовжуватимуть роботу.

      Однак, попри обмеження, керівництво не може заборонити підприємцям приходити на свої робочі місця. Усіх і надалі пускатимуть за перепустками. Водночас адміністрація попереджає про те, що продавці і покупці повинні дотримуватися карантинних норм. 

      Що відомо про "7 кілометр" Це найбільший оптово-роздрібний промтоварний ринок в Європі. Там працюють близько 60 тисяч осіб на 15 тисячах торгових і складських об'єктів. Довкола базару є 8 парковок. На території розташовані автостанція, банк, кафе і ресторани, а також відділення поліції, пожежна частина, 3 медпункти і швидка допомога. Щодня "7 кілометр" відвідують до 200 тисяч людей.

       

      Надзвичайний стан в Україні: що означає і як жити в його умовах
      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Коронавірус в Україні Компанії і ринки Новини Одеси
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:50 Інформація про коронавірус: "гарячі" телефони та оперативні сервіси
      Анатолій Яворський
      сьогодні , 08:30 Поки народ ситий, або Чому Кремль в "турборежимі"
      Віталій Портников
      16 березня , 21:47 IPO 2020. Інвестиційні можливості
      16 березня , 14:00 Старе авто чи нове в кредит: що вигідніше
      сьогодні , 07:45 Закриття метро через коронавірус: чи зростуть тарифи на таксі
      Світлана Попова
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук