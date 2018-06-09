7 речей, які категорично не можна робити вагітним

Під час вагітності кожна жінка переживає за здоров’я малюка. Тому, щоб виносити здорову дитину, необхідно дотримуватися кількох правил.

Вагітним протипоказано курити, пише Мамоведія. Все тому, що нікотин може спричинити відхилення у розвитку внутрішніх органів малюка.

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На здоров’я жінки, яка виношує дитину, негативно впливають моральні та фізичні навантаження.

Спати на спині – ще одна заборона для вагітних. Все через те, що нижня порожниста вена, яка є під маткою, може передавлюватися чи стискуватися.

Майбутнім матусям потрібно відмовитися від кофеїну через те, що він потрапляє до плоду. А це спричиняє проблеми у роботі нервової і серцево-судинної систем дитини.

Не варто відвідувати атракціони під час вагітності. Вони можуть підвищити артеріальний тиск, що своєю чергою може спричинити передчасні пологи.

Під час вагітності відмовтеся від користування авіатранспортом.

Вагітній жінці протипоказано довго перебувати на сонці та відвідувати солярій. УФ-промені можуть негативно вплинути на розвиток плоду.

До слова, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун назвала напої, які можуть викликати ожиріння, діабет 2 типу та карієс у дітей.

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