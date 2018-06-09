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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

7 речей, які категорично не можна робити вагітним

374 Читать новость на русском
Чого не можна робити під час вагітності
Чого не можна робити під час вагітності / abcnews.go.com

Під час вагітності кожна жінка переживає за здоров’я малюка. Тому, щоб виносити здорову дитину, необхідно дотримуватися кількох правил.

Вагітним протипоказано курити, пише Мамоведія. Все тому, що нікотин може спричинити відхилення у розвитку внутрішніх органів малюка.

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На здоров’я жінки, яка виношує дитину, негативно впливають моральні та фізичні навантаження.

Спати на спині – ще одна заборона для вагітних. Все через те, що нижня порожниста вена, яка є під маткою, може передавлюватися чи стискуватися.

Майбутнім матусям потрібно відмовитися від кофеїну через те, що він потрапляє до плоду. А це спричиняє проблеми у роботі нервової і серцево-судинної систем дитини.

Не варто відвідувати атракціони під час вагітності. Вони можуть підвищити артеріальний тиск, що своєю чергою може спричинити передчасні пологи.

Під час вагітності відмовтеся від користування авіатранспортом.

Вагітній жінці протипоказано довго перебувати на сонці та відвідувати солярій. УФ-промені можуть негативно вплинути на розвиток плоду.

До слова, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун назвала напої, які можуть викликати ожиріння, діабет 2 типу та карієс у дітей.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Діти Здоров'я Здорове життя Вагітність і діти
Джерело: 24 Канал
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