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      8 гектарів відходів та гори мотлоху: у Харкові виявили нелегальне сміттєзвалище

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      Несанкціоноване сміттєзвалище просто посеред Харкова. Територію колишнього заводу "Серп і молот" перетворили на майданчик для нелегального вивозу відходів. Там почали скидати усе: від одягу та меблів до будівельних матеріалів.

      Тепер за кілька кілометрів від центра Харкова 8 гектарів сміття. Без перебільшень, тут гори відходів у 3 людських зрости. Тут можна знайти будівельні відходи, це і бетон, цегла, дерево.

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      Якщо пройти далі, то починаються зони, де вже сортували сміття. Тобто власник незаконного сміттєвого бізнесу не тільки заробляв на вивезенні побутових відходів, а також і на так званій утилізації.

      Сміттєзвалище у Харкові
      Сміттєзвалище у Харкові

      Приховували свій бізнес лихо-сміттярі майже 2 роки. Сюди щодня курсували вантажівки та скидали непотріб. За в’їзд однієї машини брали в середньому 100 гривень. Вивіз на санкціоноване звалище коштує в 15 разів дорожче. Створили незаконне сміттєзвалище ось на цій території колишнього заводу "Серп і молот". Щодня на це сміттєзвалище приїжджали викидати непотріб від 40 до 100 автомобілів.

      Спочатку по одній машині їздили, потім по дві. Ми навіть не помічали, що щось возять. А за останні півроку тут почалося просто пекло. Як вікна відкриєш в будинку з’являється пилюка та немає чим дихати,
      – розповів місцевий мешканець Віталій.

      Просто на землю викидали ртутні лампи, які необхідно утилізовувати. Поруч органічні відходи та поліетилен. "Це все потрапляло до грунтових вод. Звалище розташоване в заплаві Немишлі, і нижче по течії там є свердловини, із яких люди беруть воду для споживання", – зазначив голова екологічної групи Печеніги Сергій Шапаренко.

      Ще декілька днів тому тут кипіла робота: працювала спецтехніка, а відходи присипали землею, аби підготувати новий рівень для непотребу. На звалищі навіть чергували охоронці. Ці двоє чоловіків, за словами місцевих, пильнували об'єкт.

      Сміттєзвалише у Харкові площею 8 гектарів
      Сміттєзвалише у Харкові площею 8 гектарів

      Якої шкоди завдало сміттєзвалище навколишньому середовищу, має визначити експертиза. Втім фахівці уже називають це локальним екологічним лихом. Екологів зараз найбільше турбує, як і коли утилізують саме звалище, адже на це необхідні мільйони, а відходи продовжують труїти землю.

      Тим часом у поліції відкрили кримінальне провадження. Сміттєвим бізнесменам загрожують штрафи та відсторонення від посад. Також прокуратура перевіряє діяльність посадовців міськради, що відповідали за використання цієї території.

      Теги: Новини України Екологія Новини Харкова
      Джерело: 24 канал
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