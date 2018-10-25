8 гектарів відходів та гори мотлоху: у Харкові виявили нелегальне сміттєзвалище

Несанкціоноване сміттєзвалище просто посеред Харкова. Територію колишнього заводу "Серп і молот" перетворили на майданчик для нелегального вивозу відходів. Там почали скидати усе: від одягу та меблів до будівельних матеріалів.

Тепер за кілька кілометрів від центра Харкова 8 гектарів сміття. Без перебільшень, тут гори відходів у 3 людських зрости. Тут можна знайти будівельні відходи, це і бетон, цегла, дерево.

Читайте також: Україна програє боротьбу зі сміттям: три правила, щоб врятувати ситуацію

Якщо пройти далі, то починаються зони, де вже сортували сміття. Тобто власник незаконного сміттєвого бізнесу не тільки заробляв на вивезенні побутових відходів, а також і на так званій утилізації.



Сміттєзвалище у Харкові

Приховували свій бізнес лихо-сміттярі майже 2 роки. Сюди щодня курсували вантажівки та скидали непотріб. За в’їзд однієї машини брали в середньому 100 гривень. Вивіз на санкціоноване звалище коштує в 15 разів дорожче. Створили незаконне сміттєзвалище ось на цій території колишнього заводу "Серп і молот". Щодня на це сміттєзвалище приїжджали викидати непотріб від 40 до 100 автомобілів.

Спочатку по одній машині їздили, потім по дві. Ми навіть не помічали, що щось возять. А за останні півроку тут почалося просто пекло. Як вікна відкриєш в будинку з’являється пилюка та немає чим дихати,

– розповів місцевий мешканець Віталій.

Просто на землю викидали ртутні лампи, які необхідно утилізовувати. Поруч органічні відходи та поліетилен. "Це все потрапляло до грунтових вод. Звалище розташоване в заплаві Немишлі, і нижче по течії там є свердловини, із яких люди беруть воду для споживання", – зазначив голова екологічної групи Печеніги Сергій Шапаренко.

Ще декілька днів тому тут кипіла робота: працювала спецтехніка, а відходи присипали землею, аби підготувати новий рівень для непотребу. На звалищі навіть чергували охоронці. Ці двоє чоловіків, за словами місцевих, пильнували об'єкт.



Сміттєзвалише у Харкові площею 8 гектарів

Якої шкоди завдало сміттєзвалище навколишньому середовищу, має визначити експертиза. Втім фахівці уже називають це локальним екологічним лихом. Екологів зараз найбільше турбує, як і коли утилізують саме звалище, адже на це необхідні мільйони, а відходи продовжують труїти землю.

Тим часом у поліції відкрили кримінальне провадження. Сміттєвим бізнесменам загрожують штрафи та відсторонення від посад. Також прокуратура перевіряє діяльність посадовців міськради, що відповідали за використання цієї території.