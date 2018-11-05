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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
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      8 речей, які кожен повинен зробити до 8 ранку

      63 Читать новость на русском
      8 речей, які кожен повинен зробити до 8 ранку
      8 речей, які кожен повинен зробити до 8 ранку / unsplash.com

      Іноді здається, що йти назустріч власним мріям просто неможливо. Але спробуйте переглянути своє життя і вийдіть із режиму виживання.

      Змінити ваш підхід до життя не так вже й неможливо — спростіть його та зверніть увагу до його основ, пише Тheukrainians.

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      1. Не забувайте про 7+ годин сну.

      2. Духовна практика – молитва та медитація потрібні для того, щоби сприяти ясності та достатку у житті.

      3. Якщо ви хочете бути здоровим та щасливим – регулярно займайтесь спортом. 

      via GIPHY

      4. Споживайте як мінімум 30 грамів білка на сніданок протягом 30 хвилин після пробудження. Білкова їжа дає довше відчуття ситості, адже довше перетравлюється у шлунку. Відповідно, вага тіла буде в нормі.

      5. Прийміть холодний душ – занурення у холодну воду сприяє покращенню фізичного та психічного самопочуття. 

      6. Слухайте та читайте щось надихаюче хоча б 15-30 хвилин щодня.

      via GIPHY

      7. Перегляньте свої життєві погляди – короткотривалі і довготривалі. Це створить цілком нове бачення дня.

      8. Робіть хоча б одну річ для досягнення довготермінових цілей

      Що більше рішень доводиться приймати, то менш продуктивними вони ставатимуть і слабшою буде ваша сила волі. Саме тому все найскладніше і найважливіше треба робити зранку. 

      І не забувайте – ви — творці свого життя та лише ви відповідальні за нього.

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      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Психологія LifeStyle Здоров'я Здорове життя Мотивація
      Джерело: 24 Канал
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