8 речей, які кожен повинен зробити до 8 ранку
Іноді здається, що йти назустріч власним мріям просто неможливо. Але спробуйте переглянути своє життя і вийдіть із режиму виживання.
Змінити ваш підхід до життя не так вже й неможливо — спростіть його та зверніть увагу до його основ, пише Тheukrainians.
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1. Не забувайте про 7+ годин сну.
2. Духовна практика – молитва та медитація потрібні для того, щоби сприяти ясності та достатку у житті.
3. Якщо ви хочете бути здоровим та щасливим – регулярно займайтесь спортом.
4. Споживайте як мінімум 30 грамів білка на сніданок протягом 30 хвилин після пробудження. Білкова їжа дає довше відчуття ситості, адже довше перетравлюється у шлунку. Відповідно, вага тіла буде в нормі.
5. Прийміть холодний душ – занурення у холодну воду сприяє покращенню фізичного та психічного самопочуття.
6. Слухайте та читайте щось надихаюче хоча б 15-30 хвилин щодня.
7. Перегляньте свої життєві погляди – короткотривалі і довготривалі. Це створить цілком нове бачення дня.
8. Робіть хоча б одну річ для досягнення довготермінових цілей
Що більше рішень доводиться приймати, то менш продуктивними вони ставатимуть і слабшою буде ваша сила волі. Саме тому все найскладніше і найважливіше треба робити зранку.
І не забувайте – ви — творці свого життя та лише ви відповідальні за нього.
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