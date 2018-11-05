8 речей, які кожен повинен зробити до 8 ранку

Іноді здається, що йти назустріч власним мріям просто неможливо. Але спробуйте переглянути своє життя і вийдіть із режиму виживання.

Змінити ваш підхід до життя не так вже й неможливо — спростіть його та зверніть увагу до його основ, пише Тheukrainians.

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1. Не забувайте про 7+ годин сну.

2. Духовна практика – молитва та медитація потрібні для того, щоби сприяти ясності та достатку у житті.

3. Якщо ви хочете бути здоровим та щасливим – регулярно займайтесь спортом.

4. Споживайте як мінімум 30 грамів білка на сніданок протягом 30 хвилин після пробудження. Білкова їжа дає довше відчуття ситості, адже довше перетравлюється у шлунку. Відповідно, вага тіла буде в нормі.

5. Прийміть холодний душ – занурення у холодну воду сприяє покращенню фізичного та психічного самопочуття.

6. Слухайте та читайте щось надихаюче хоча б 15-30 хвилин щодня.

7. Перегляньте свої життєві погляди – короткотривалі і довготривалі. Це створить цілком нове бачення дня.

8. Робіть хоча б одну річ для досягнення довготермінових цілей

Що більше рішень доводиться приймати, то менш продуктивними вони ставатимуть і слабшою буде ваша сила волі. Саме тому все найскладніше і найважливіше треба робити зранку.

І не забувайте – ви — творці свого життя та лише ви відповідальні за нього.

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