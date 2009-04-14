90 років розшуку

У Києві відкрили пам’ятник працівникам карного розшуку.

Жеглова і Шарапова у бронзі подарували вітчизняному департаменту карного розшуку з нагоди 90-річчя створення. Скульптурну композицію з красномовною назвою "Місце зустрічі змінити не можна" встановили біля будівлі Міністерства внутрішніх справ - як сподівається головний міліціонер - щоб його підопічні щоразу згадували коронну фразу героїв однойменного фільму - "Злодій повинен сидіти у тюрмі!". Одночасно міністр сподівається, що пам’ятник здобуде популярність і серед непричетних до карного розшуку туристів та закоханих.Юрій Луценко (міністр внутрішніх справ України): “Закоханих будемо вітати, туристів охороняти, А якщо чесно ми не сумніваємося що це місце стане улюбленим для покладання квітів, для фотографування, адже скульптурна композиція на вході в Одеський главк, де стоїть також кіношний “герой сищик” Гоцман стала улюбленим місцем для усіх весільних пар Одеси, думаю що й тут ця традиція буде підтримана”.Пам'ятнику слідчим навіть легенду вигадали - мовляв, якщо пошептати бронзовим Жеглову і Шарапову на вухо про свої бажання і торкнутися їх плеча - вони неодмінно збудеться. Головний міліціонер, щоправда, загадувати нічого не захотів, лише, упереджуючи цікавість журналістів, заявив - жодної бюджетної копійки на нього не витратили. Звели на внески ветеранських організацій органів внутрішніх справ та самих співробітників міліції.