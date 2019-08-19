93 відсотки акцій "Укртелекому" арештували за борги: що відбувається

Державна виконавча служба арештувала майже 93% акцій "Укртелекому" за борги ТОВ "ЕСУ" – це підприємство є власником пакета акцій "Укртелекому". Мовиться про заборгованість у майже 1,8 мільярда гривень перед державним "Ощадбанком".

Арештовані акції "Укртелекому" продадуть, щоб компенсувати борг "ЕСУ" перед "Ощадбанком". Продати акції можна буде під час здійснення процедурі виконавчого провадження і публічних торгів. Про це повідомила прес-служба банку.

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Чому акції арештували?

ТОВ "ЕСУ" не виконала свої фінансові зобов'язання у визначені терміни перед "Ощадбанком", і банк вирішив стягнути заборгованість через суд. Утім, процес, м'яко кажучи, не був простий – він тривав майже два роки. У підсумку, Верховний Суд визнав обґрунтованою позицію "Ощадбанку".

Що кажуть в "Укртелекомі"?

У ТОВ "ЕСУ" знають про існування виконавчих проваджень щодо зобов'язань перед "Ощадбанком. І кажуть, що "відповідально ставляться до своїх зобов'язань та шукають шляхи їх урегулювання". Утім, раніше в "Укртелекомі" заявляли про розчарування рішенням Верховного суду.

Про який борг мовиться?

"Укртелеком" та "Ощадбанк" 15 вересня 2015 року уклали договір, згідно з яким до 15 березня 2017 року "Укртелеком" мав оплатити облігації свого власника "ЕСУ" на 1 мільярд гривень плюс накопичений за ним дохід.

Що відомо про "Укртелеком"? Це найбільший оператор фіксованого зв'язку в Україні. Станом на зараз значну частину його клієнтів складають державні органи, навчальні, адміністративні та медичні установи, аварійні служби.



Фонд держмайна у 2011 році на конкурсній основі продав 92,79% акцій "Укртелекому" філії австрійської EPIC – ТОВ "ЕСУ" – за 10 мільярдів 575 мільйонів 100 тисяч гривень. А у 2013 році "ЕСУ" придбала група "СКМ" українського олігарха Ріната Ахметова.

У серпні 2017 року "Укртелеком" у суді вимагав розірвати договір та визнати зазначені зобов'язання припиненими. Суд компанія виграла у вересні 2018 року, згодом у лютому 2019 виграла й апеляцію, а от касацію у Верховному суді – програла.

"Ощадбанк" засновано в 1991 році. Його єдиним власником є держава. Згідно з даними НБУ, станом на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів "Ощадбанк" посідав друге місце – 279 мільярдів 640 мільйонів гривень – серед 77 банків, що діють в Україні.