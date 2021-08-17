"Місто взагалі ніяких погоджень на цю тему не давало. На День Незалежності передбачено на алеї, на тому місці, де загинули патріоти, виключно покладання квітів. Зараз тут знаходиться профільний зам і департамент благоустрію, жодних документів на встановлення цього немає. Якийсь там "95 квартал" тут влаштовувати ми не дозволимо", – підкреслив Кличко.

Лідер УДАРу наголосив на тому, що інсталяція у радянському стилі напередодні Дня Незалежності – неповага до людей.

Це місце святе. На цьому місці загинули патріоти, щоб наша країна була демократично, європейською. Ніяких погоджень на встановлення цього бардака не давали. Я зараз даю доручення благоустрію це все прибрати. Я переконаний, це нехтування пам'яттю загиблих людей. Зневага до них. За цими декораціями – їх прізвища і портрети. Ми зробили цю вулицю пішохідною, щоб це був меморіал,

– сказав Кличко.