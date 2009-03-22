Жахіття всесвітнього постапокаліпсиса вдарили не тільки по реального світу - фантастичний паралельний всесвіт також потерпає від його наслідків.

Головні герої нового анімаційного фільму "9" ляльки, з розумними очима - об’єктивами і застібками-блискавками на животі, які намагаються вижити у жорстокому світі. Один з таких, чоловічок на ім’я Дев’ять, стає лідером спільноти і допомагає сміливцям вціліти.Відпочатку мультфільм задумувався як короткометражка, але зрештою переріс у великий проект. Адже по ходу вимальовувалась досить пристойна перспектива, стало видно, що фільм може вийти цікавим, динамічним та візуально красиво. Бюджет картини склав 33 мільйона доларів.Продюсерами мультиплікаційного фільму виступили Тім Бартон та Тимур Бекмамбетов. "9" у світовий прокат виходить у вересні 2009 року.