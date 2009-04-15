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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

А чи був замах?

19:47, 15 квітня 2009 332

Правоохоронці не побачили ознак збройного нападу на мера Ужгорода.

Правоохоронці не побачили ознак збройного нападу на мера Ужгорода, а мама юнака, якого міський голова звинувачує у спробі замаху, звернулась із заявою у міліцію про побиття сина. Так виглядає продовження понеділкової історії про нібито замах на мера Ужгорода Сергія Ратушняка. Тоді в оточенні мера повідомили - на керівника міста напав невідомий з пістолетом. Ремонтники ж, роботу яких власне і оглядав міський голова, кажуть - причиною інциденту стало бажання юнака піти навпростець через загороджену ділянку.Михайло (робітник): "На нас теж нападали. На чоловіка напав, вказав йому пістолет. Саша втік, поскаржився Ратушняку, і той його затримав." У хлопця міліціонери вилучили пристрій пневматичної дії "Байкал" - на його придбання не потрібно спеціального дозволу. А сама ситуація із замахом дуже суперечлива - кажуть слідчі. Віталій Шимоняк (начальник Ужгородського МУ МВС України в Закарпатській області): "Зі слів, мера, він із двома охоронцями підійшов до юнака, щоб забрати пістолет. На це надійшли двоє працівників Державної служби охорони. Побачили штовханину, по мобільному телефону викликали наряд. Після чого учасників інциденту забрали до міського управління. При затримані хлопець чинив опір міліціонерам. Наразі всі описані, покази - суперечливі."Мати 20-річного ужгородця, яка була свідком штовханини, уже написала заяву до міського управління. Вона звинувачує мера і його супровід у нанесенні її сину тілесних ушкоджень. Галина (мати юнака): "Троє били мого сина, в тому числі і Сергій Ратушняк. За свої слова я відповідаю. Зброї в руках у моєї дитини я не бачила. Вони його били, руку поламали. Сотні людей стояли і ніхто нічого не зробив." Сам міський голова - Сергій Ратушняк, особливого бажання особисто коментувати ситуацію теж не виявляє. Сергій Ратушняк  (Ужгородський міський голова): "Я вам нічого не скажу, пишете всяку гадость." Хлопця, який нібито здійснив замах на життя мера, уже відпустили - за відсутністю складу злочину.   
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 15 квітня 2009
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