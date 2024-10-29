Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу зауважив, що росіяни там намагаються якось наздогнати наших бійців, але їм не вдається.

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Як американська техніка воює на Курщині

Світан зазначив, що американська БМП Bradley так скомпонована, щоб прийняти смертельний удар на себе, рятуючи екіпаж та десант, який виконує бойове завдання. До того ж цю машину можна швидко відремонтувати.

На його думку, Bradley, найімовірніше, є найкращою серед бойових машин піхоти, які наразі є у нас. Кількість обвісів, які ця БМП може нести на собі, дає можливість знищувати практично все, що рухається і на землі, і в повітрі, й іноді навіть під землею.

Він зауважив, що Bradley дуже добре працює в дуеті з танком Abrams. Адже танк сам собою важкий, не настільки спритний як Bradley.

Танки Abrams у парі з Bradley – це серйозний залізний кулак, який пробиває росіян по Курському напрямку,

– сказав полковник запасу.

Йдеться, пояснив він, про так звані маневрові бої, коли завдяки мобільності противник не може зрозуміти, де та в який момент буде наше пересування.

Підрив мосту в Бердянську

Ввечері 27 жовтня у Бердянську прогриміло декілька потужних вибухів – ГУР та рух опору підірвали залізничний міст. За словами полковника запасу, партизанський рух виконує такі завдання на місцях, проникаючи в російську армію.

Він наголосив, що, потрапивши до складу ворога, нашим партизанам набагато простіше виконувати бойові завдання в тилу: знайти вибухівку, визначити ціль, а потім підтвердити зроблене.

Хоча подібні завдання все ж зручніше виконувати дальніми ракетами,

– зауважив Світан.

Адже, додав військовий експерт, серйозні 225-кілограмові заряди на такій відстані виконали б таке ж завдання, проте значно безпечніше.