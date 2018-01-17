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РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА

"Абсолютна нісенітниця": Насалик спростував підвищення ціни на газ

13:02, сьогодні 452 Читать новость на русском
Ціна на газ для населення не зросте, заявив Насалик
Ціна на газ для населення не зросте, заявив Насалик / 24 Канал

Міністр енергетики Ігор Насалик заявив, що інформація про нібито пропозиції міністерства підвищити ціну на природний газ для населення з 1 квітня 2018 року є "абсолютною нісенітницею".

Про це Насалик заявив у відповідь прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, який попросив на засіданні Кабміну прокоментувати таку інформацію, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Раніше повідомлялося, що Міненерговугілля підготувало проект постанови, який передбачає зміну методику визначення вартості газу для населення з квітня 2018, що призвело б до подорожчання газу на більш ніж 8%.

"Тобто ви не ініціюєте підвищення ціни на газ?", – перепитав Гройсман.

"Не ініціюємо", – підтвердив Насалик.

Читайте аткож: Комунальні послуги 2018: як зміняться тарифи

Він пояснив, що публікації про нібито зростання ціни на газ пов'язані з оприлюдненням на сайті міністерства проекту постанови про продовження спеціальних зобов'язань із продажу природного газу для потреб населення, теплокомуненерго і релігійних організацій до квітня 2021 року.

Насалик запевнив, що цей документ "абсолютно не має жодного відношення до ціни газу".

"Прошу проінформувати суспільство, що Міненерговугілля не пропонує підвищення ціни на газ, за ​​словами міністра", – зазначив Гройсман за підсумками діалогу.

Він також доручив запросити офіційну інформацію у "Нафтогаз України", за якою ціною компанія могла б поставляти газ у 2018 році для населення як трейдер, щоб уряд її оприлюднив.

Теги: Новини України Новини політики Тарифи комунальні послуги Міністерство енергетики Ігор Насалик Володимир Гройсман
Джерело: 24 Канал
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