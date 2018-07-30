Абсолютно безрамковий смартфон Xiaomi Mi Mix 3 з висувною камерою показали на схемі
Хоч китайська корпорація Xiaomi ще навіть не анонсувала вихід безрамкового смартфона Mi Mix 3, однак чуток навколо цього смартфона багато. До всього у фірмовій прошивці MIUI 10 помітили характеристики новинки.
Про це повідомляє gsmarena.com.
Так, розробники знайшли в програмному забезпеченні схематичні пояснення до різних функцій, на яких представлено пристрій з мінімальними рамками навколо екрану.
Читайте також: Чим відрізняється смартфон Xiaomi Mi A2 від Mi A1: наочна інфографіка
Якщо вірити схемам, то пристрій буде одним із найбільш безрамкових смартфонів, що представлені на ринку, як пристрої Vivo NEX S чи OPPO Find X.
Xiaomi Mi Mix 3 буде абсолютно безрамковим
Про висувну камеру у рендері не йдеться, однак про її наявність неодноразово повідомлялось у витоках інсайдерів.
Mi Mix 3 отримає кнопку з лівого боку
Ще однією фішкою Mi Mix 3 буде кнопка на лівій грані. Ймовірно, вона відповідає за виклик фірмового голосового асистента.
За чутками, Mi Mix 3 отримає флагманські характеристики, зокрема 8-ядерний процесор Snapdragon 845 та до 8 ГБ оперативної пам'яті.
Як повідомляють інсайдери, Mi Mix 3 покажуть вже у вересні.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно