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Абсолютно безрамковий смартфон Xiaomi Mi Mix 3 з висувною камерою показали на схемі

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Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 можуть представити у вересні
Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 можуть представити у вересні / blog.phonehouse.es

Хоч китайська корпорація Xiaomi ще навіть не анонсувала вихід безрамкового смартфона Mi Mix 3, однак чуток навколо цього смартфона багато. До всього у фірмовій прошивці MIUI 10 помітили характеристики новинки.

Про це повідомляє gsmarena.com.

Так, розробники знайшли в програмному забезпеченні схематичні пояснення до різних функцій, на яких представлено пристрій з мінімальними рамками навколо екрану.

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Якщо вірити схемам, то пристрій буде одним із найбільш безрамкових смартфонів, що представлені на ринку, як пристрої Vivo NEX S чи OPPO Find X.

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 3 буде абсолютно безрамковим 

Про висувну камеру у рендері не йдеться, однак про її наявність неодноразово повідомлялось у витоках інсайдерів.

Xiaomi Mi Mix 3

Mi Mix 3 отримає кнопку з лівого боку

Ще однією фішкою Mi Mix 3 буде кнопка на лівій грані. Ймовірно, вона відповідає за виклик фірмового голосового асистента.

За чутками, Mi Mix 3 отримає флагманські характеристики, зокрема 8-ядерний процесор Snapdragon 845 та до 8 ГБ оперативної пам'яті.

Як повідомляють інсайдери, Mi Mix 3 покажуть вже у вересні.

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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