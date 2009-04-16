ac/dc не спитали!

Прихильників ac/dc дезінформували!

Учасники культового гурту спростували інформацію про те, що вони начебто стануть хедлайнерами щорічного музичного фестивалю Bucharest Rock Arena. Організатори фесту не узгодили свого наміру з графіком музикантів чи навіть їхнім бажанням дати в Румунії живий виступ - цитує ac/dс видання New Musical Express.Та й навряд чи ac/dc завітали б на східноєвропейський фестиваль, адже музиканти вирушають у свій перший за останні 8 років світовий тур на підтримку альбому Black Ice. Зовсім нещодавно культовий британський гурт виступив на лондонському майданчику O2 ArenaДодамо, що ac/dc торік назвали найбільш продаваним гуртом. Їхня платівка Black Ice розійшлася світом накладом 12,5 мільйонів копій. Найближчими місяцями британці гастролюватимуть Великобританією та Європою, а вже в липні вирушать у турне Північною Америкою.