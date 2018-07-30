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НЕГОДА В УКРАЇНІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Адвокати Януковича зірвали судові дебати

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Віктор Янукович
Віктор Янукович / УНН

У Оболонському райсуд Києва у понеділок, 30 липня, мали відбутися судові дебати у справі про державну зраду Віктора Януковича. Через те, що захисники президента-втікача не з’явилися, судові дебати були зірвані.

Про це повідомляє Українська правда.

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"У судове засідання з'явилася сторона обвинувачення, сторона захисту у судові дебати не прибула", – повідомив головуючий суддя Владислав Дев'ятко, додавши, що таким чином адвокати Януковича "зірвали судові дебати".

Зазначається, що адвокати не з’явилися на судові дебати, бо буцімто були у Верховному суді, де розглядають їхнє питання про зміну підсудності даної справи. Відповідне клопотання від адвокатів Януковича про поважну причину їх відсутності на дебатах судді отримали 30 липня.

У суді повідомили, що починати дебати без захисту неможливо й оголосив перерву в засіданні до 10 години ранку 31 липня.

Зазначається, що це вже третя спроба адвокатів Януковича змінити підсудність даного кримінального провадження.

Теги: Новини політики Віктор Янукович Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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