Відомо, що на російському аеродромі "Енгельс-2" знаходиться понад десяток літаків-ракетоносців.

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Російські ракетоносці в режимі очікування

Борти здійснюють тренування та переміщення між аеродромами у північній та центральній частині Росії.

Про це свідчать супутникові знімки, опубліковані моніторинговими каналами. На них можна побачити розміщення російської військової авіації. Станом на ранок 8 лютого на аеродромі перебувало 11 літаків:

– 7х Ту-95мс;

– 4х Ту-160;

– 2х Іл-76/78.

На аеродромі "Енгельс-2" перебуває 11 літаків-ракетоносців / Фото monitoring

Варто зазначити, що в ефірі телемарафону 9 лютого речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що справді спостерігаються перельоти різних літаків в Росії. Зокрема, йдеться про Ту-95, Ту-160 і Ту-22МЗ. За його словами, ці літаки перелітають з аеродрому на аеродром.

Попередні фіксування літаків на аеродромі "Енгельс-2"

В мережі цьогоріч наприкінці січня теж з'являлися супутникові знімки аеродрому "Енгельс-2", що у Саратовській області. На ньому тоді вдалося зафіксувати 9 одиниць ворожої авіації. Станом на 23 січня 2024 року на аеродромі перебували такі ж літаки, що й станом на 8 лютого, лише в іншій кількості.

Йдеться про:

6х Ту-95мс;

2х Ту-160;

1х Іл-76/78.

Тоді на супутникових знімках також зафіксували арсенал ракетної зброї.