Відповідну заяву під час конференції Global Outlook: Enduring change зробив генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський, повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Що відомо про можливе відновлення рейсів

Як розповів генеральний директор аеропорту, авіакомпанії-власники літаків готові в короткі терміни відновити польоти в Україну. За його словами, вони вже знають, звідки їм взяти екіпажі, де взяти додаткові літаки, щоб забезпечити виконання рейсів.

На сьогодні рівень готовності нашого летовища складає приблизно місяць для того, щоб з моменту прийняття такого рішення (відкриття повітряного простору) запустити рейси з аеропорту "Бориспіль",

– заявив він.

Олексій Дубревський зазначив, що авіакомпанії зможуть у місячний термін підготувати літаки для рейсів в Україну. Він додав, що аеропорт "Бориспіль" здатен забезпечити пасажиропотік обсягом 20 мільйонів осіб на рік.

Нагадаємо, раніше виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі повідомив, що авіакомпанія Ryanair розробляє план відновлення польотів над Україною. Це відбувається на тлі намірів президента США Дональда Трампа покласти край війні Росії проти України.