Аеропорт Миколаєва вперше за 13 років прийняв регулярний рейс: фото
Міжнародний аеропорт Миколаєва 1 серпня прийняв рейс з Києва. Це був перший регулярний для Миколаєва внутрішній рейс за 13 років.
Пасажирів зі столиці зустріло керівництво області. На летовищі з такої нагоди навіть влаштували банкет. Про перший за 13 років регулярний внутрішній рейс повідомляє Миколаївський міжнародний аеропорт.
До слова Turkish Airlines відновила рейси одразу до двох міст України
Зокрема зустрічали пасажирів директор аеропорту Федір Барна, а також голова Миколаївської ОДА Олександр Стадник і його заступники.
Після того, як літак з першими пасажирами приземлився в аеропорту, його за традицією провели через водну арку, а гості, які в цей вечір прийшли подивитися на запуск регулярних рейсів, з оваціями зустріли гостей з Києва. Про це пише видання "НикВести".
Внутрішній рейс Київ – Миколаїв виконувала авіакомпанія "Роза вітрів".
Аеропорт у Миколаєві прийняв перших пасажирів з Києва: фото
Коротко про миколаївський аеропорт:
- Це цивільний міжнародний аеропорт, що розташований у 13 кілометрах від Миколаєва – обласного центру Миколаївської області.
- Його звели ще в 1944 році, у період Другої світової війни, а тому аеропорт тривалий час використовувався як військовий. Цивільним він став з 1960 року.
- З кінця 2018 року з аеропорта запустили регулярний рейс до Шарм-ель-Шейху, що в Єгипті. Це був перший за тривалий час міжнародний регулярний рейс.
- Перший внутрішній регулярний рейс планували запустити в травні 2020 року. Запуск відклали через пандемію коронавірусу. У жовтні 2020 року в аеропорт планує зайти лоукостер Ryanair.