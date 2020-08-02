Міжнародний аеропорт Миколаєва 1 серпня прийняв рейс з Києва. Це був перший регулярний для Миколаєва внутрішній рейс за 13 років.

Пасажирів зі столиці зустріло керівництво області. На летовищі з такої нагоди навіть влаштували банкет. Про перший за 13 років регулярний внутрішній рейс повідомляє Миколаївський міжнародний аеропорт.

До слова Turkish Airlines відновила рейси одразу до двох міст України

Зокрема зустрічали пасажирів директор аеропорту Федір Барна, а також голова Миколаївської ОДА Олександр Стадник і його заступники.

Після того, як літак з першими пасажирами приземлився в аеропорту, його за традицією провели через водну арку, а гості, які в цей вечір прийшли подивитися на запуск регулярних рейсів, з оваціями зустріли гостей з Києва. Про це пише видання "НикВести".

Внутрішній рейс Київ – Миколаїв виконувала авіакомпанія "Роза вітрів".

Аеропорт у Миколаєві прийняв перших пасажирів з Києва: фото

Коротко про миколаївський аеропорт: