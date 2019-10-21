Аеропорт "Бориспіль" зупинив роботу терміналів через загрозу хімотруєння: що відомо

В аеропорту працювала комісія ДСНС. Річ у тім, що після обробки полів у зоні, що належить летовищу, виявили шкідливі речовини. Наразі термінали аеропорту вже працюють.

В "Борисполі" деякий час не працювали термінали, оскільки працівники чекали на висновки фахівців з ДСНС. Про це інформує пресслужба аеропорту.

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У зв’язку з обробкою полів у зоні діяльності аеропорту та навколишній місцевості аміакомісткими речовинами за попередніми оцінками відбулося вивільнення летючих шкідливих речовин,

– мовиться у повідомленні.

Пасажирам радили чекати на появу нової інформації та спостерігати за онлайн-таблом аеропорту.

Увага! Згідно з інформацією на онлайн-табло, наразі затримуються дев'ять внутрішніх і міжнародних рейсів.

Станом на 21:00 роботу аеропорту "Бориспіль" відновили. Повідомляється, що якість повітря на летовищі відповідає допустимим нормам. Аеропорт "Бориспіль" працює в штатному режимі.

Попри це у коментарях до допису пишуть пасажири. Одні нарікають, що їм не повертають багаж, інші – незадоволені тим, що територію летовища окроплюють "хімією".

Ще одні очевидці пишуть про те, що двох прибиральниць з літака забрала швидка. В них начебто виявили отруєння аміаком.







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