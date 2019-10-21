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      Аеропорт "Бориспіль" зупинив роботу терміналів через загрозу хімотруєння: що відомо

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      Аеропорт "Бориспіль"
      Аеропорт "Бориспіль" / пресслужба летовища

      В аеропорту працювала комісія ДСНС. Річ у тім, що після обробки полів у зоні, що належить летовищу, виявили шкідливі речовини. Наразі термінали аеропорту вже працюють.

      В "Борисполі" деякий час не працювали термінали, оскільки працівники чекали на висновки фахівців з ДСНС. Про це інформує пресслужба аеропорту.

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      У зв’язку з обробкою полів у зоні діяльності аеропорту та навколишній місцевості аміакомісткими речовинами за попередніми оцінками відбулося вивільнення летючих шкідливих речовин,
      – мовиться у повідомленні.

      Пасажирам радили чекати на появу нової інформації та спостерігати за онлайн-таблом аеропорту.

      Увага! Згідно з інформацією на онлайн-табло, наразі затримуються дев'ять внутрішніх і міжнародних рейсів.

      Станом на 21:00 роботу аеропорту "Бориспіль" відновили. Повідомляється, що якість повітря на летовищі відповідає допустимим нормам. Аеропорт "Бориспіль" працює в штатному режимі.

      Попри це у коментарях до допису пишуть пасажири. Одні нарікають, що їм не повертають багаж, інші – незадоволені тим, що територію летовища окроплюють "хімією".

      Ще одні очевидці пишуть про те, що двох прибиральниць з літака забрала швидка. В них начебто виявили отруєння аміаком.

      користувачі соцмереж Бориспіль
      користувачі соцмереж
      користувачі соцмереж Бориспіль
      Що пишуть про ситуацію у соцмережах

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України авіація Новини Борисполя ДСНС Надзвичайні ситуації Новини Києва
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