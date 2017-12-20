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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Аферисти. Фредерік Бурден – чоловік, який йшов на злочин, аби відчути родинне тепло

Аферисти 17:41, сьогодні 162 Читать новость на русском

7 жовтня 1997 року в поліцію іспанського містечка Лінарес подзвонив незнайомець. Він повідомив про наляканого підлітка, який сидів у телефонній будці. Коли поліцейські прибули на місце, то побачили хлопчину в реперських штанах та великуватій куртці. Він майже нічого не говорив.

Правоохоронці не змогли з'ясувати, чия це дитина і відправили знайду у притулок. Там хлопчина зізнався, що він – Ніколас Барклі з американського Техасу, і зник ще 3 роки тому. Сестра Ніколаса одразу ж вилетіла зі Сполучених штатів в Іспанію, аби забрати брата додому. Після трьох років розлуки сім'я знову була разом. Здавалося б – ось він "хепі енд" трагічної історії. Але вже незабаром усі дізнаються, що знайдений Ніколас Барклі не той, за кого себе видає.

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Насправді, це був не підліток, а дорослий чоловік – один з найвідоміших аферистів сучасності – Фредерік Бурден.

Фредерік Бурден народився в 1974 році у передмісті Парижа. Його мати була ще зовсім юною. 18-річна Гіслен завагітніла від емігранта з Алжиру, з яким заледве була знайома. Хлопчика назвали Фредерік. Мати не дуже ним цікавилася, тож малюком опікувалися бабуся з дідом. Та й ті не надто його любили.

Фредерік Бурден – один з найвідоміших аферистів
Фредерік Бурден – один з найвідоміших аферистів сучасності

Серед однолітків напівсирота також був вигнанцем. Ніхто не хотів дружити з бідно одягнутим хлопчиком арабського походження. Аби підвищити свій статус в очах інших, Фредерік почав фантазувати. Він розказував однокласникам, що його батька ніколи немає поруч, бо він британський секретний агент. Насправді ж, хлопчик навіть не знав, хто є його батьком, але завжди мріяв про рідний дім, де його будуть по-справжньому любити.

Фредерік не був тихонею. Він зухвало поводився з учителями і навіть вчинив крадіжку. За це його в 12-річному віці відправили в інтернат у місті Нант. Там він почав розігрувати втрату пам'яті і спеціально губився на вулиці. А в 16 років узагалі втік з інтернату.

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Підліток автостопом дістався до Парижа і там придумав свого першого персонажа. Він підійшов до поліцейського і представився англійцем Джимі Сейлом. Фредерік сподівався, що його відправлять у Британію і там він розпочне нове життя.

Теги: Історія США Франція Аферисти
Джерело: 24 Канал
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