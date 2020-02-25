Арсен Мірзоян виступить у Києві зі спеціальною весняною програмою

Після минулорічної презентації нового альбому "Рецепт" сонграйтер повертається до київської публіки з ексклюзивним шоу Unplugged.

Коли: 10 березня 2020 року

Де: Atlas (вул. Січових Стрільців, 37-41)

Вартість квитків: від 450 грн, у продажу на Concert.ua

Український співак та сонграйтер Арсен Мірзоян знову виступить на сцені київського клубу Atlas. 10 березня виконавець представить спеціальну весняну програму Unplugged.

У листопаді минулого року Арсен Мірзоян представив п’ятий студійний альбом "Інгредієнт", до якого увійшло 11 нових треків. Головна ідея альбому полягає в тому, що не варто бути несвідомим інгредієнтом чужої страви – потрібно мати власний рецепт. І Мірзоян, як ніхто інший, вміє створювати свою музичну рецептуру. Артист щедро ділиться своїми внутрішніми переживаннями через лірику, сповнену гіркого присмаку самотності та солодкої пристрасті.

Дивитись відео Арсен Мірзоян – Джеральдіна:

До спеціальної весняної програми Unplugged увійшли як умовні хіти "Джеральдіна" та "Паперовий сніг", так і нові пісні виконавця. Від альбому до альбому Арсен Мірзоян завжди залишається вірним своєму стилю і пише чесну музику, не намагаючись бути зручним і сподобатися всім. Цим і закохує у себе прихильників.