Пісня Sofi Tukker стала головною музичною темою серіалу "Новий папа" Соррентіно

Продовження провокаційного серіалу з Джудом Лоу та Джоном Малковичем отримало свій саундтрек.

Трек американського електронного дуету Sofi Tukker став влучним саундтреком до візуальної суміші сексуальності та абсурду у вступній заставці до серіалу Паоло Соррентіно "Новий папа". Так, під пісню Good Time Girl купка черниць у спідній білизні танцює біля хреста під світлом стробоскопів. Все у найкращих традиціях італійського режисера — візуально довершено і провокативно.

"Новий папа" став продовженням успішного серіалу "Молодий папа" Паоло Соррентіно. Головні ролі у ньому зіграли Джуд Лоу та Джон Малкович. Прем'єра серіалу відбулась 10 січня на телеканалі Sky Atlantic.

Sofi Tukker — американський електронний дует, що складається зі співачки Софі Хоулі-Уелд та хаус-діджея Такера Халперна. За свою музичну кар'єру гурт був двічі номінований на Греммі. Пісня Good Time Girl, використана у серіалі Соррентіно, була записана за участі співачки Чарлі Баркер та випущена на дебютній платівці дуету у 2018-му році.

Минулого року запальний дует вже підкорив своїми хітами українських глядачів — і ось гурт повертається із свіжим міні-альбомом Dancing on the Peoplе. Тож 27 квітня Sofi Tukker виступлять у Києві у клубі Bel etage.

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