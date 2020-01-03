Том Сміт розповів про вирішальний момент у кар'єрі Editors

Музиканти зізнались у своїй любові до сумних пісень та пояснили, навіщо видали збірник Black Gold.

За словами фронтмена британського рок-гурту Editors Тома Сміта, найвирішальнішим моментом у житті колективу був виступ на бельгійському фестивалі Rock Werchter у 2012-му році. Напередодні гурт залишив гітарист Кріс Урбанович, що грав у Editors від самого початку існування. На зміну йому прийшов нинішній лід-гітарист Джастін Локкі, крім того у колективі з'явився клавішник Елліот Вільямс. Оновлений склад гурту зустрівся з нелегким завданням: очолити один з найбільших європейських фестивалів. На той час це був наймасштабніший виступ у історії Editors.

"Було два варіанти: розпустити гурт і скасувати це шоу або спробувати продовжити з новими людьми. Ми не мали ані найменшого уявлення, що з цього вийде і чи надовго це все. Ми просто вийшли на сцену для того, щоб відіграти найбільше наше шоу у кар'єрі, — і почали з пісні Sugar. Нова пісня, нові люди. І публіка прийняла нас. Тоді ми зрозуміли, що все буде добре", — згадує Том Сміт у інтерв'ю нідерландському виданню OOR.

"Могло бути зовсім інакше: поганий звук, інструмент зламався — тисяча факторів, що можуть зіпсувати шоу. Тоді б ми зійшли зі сцени зовсім у іншому настрої", — сміється клавішник Елліот Вільямс.

Наприкінці січня гурт поїде в тур на підтримку свого збірника Black Gold: Best of Editors, у якому знайшлось місце як для найкращих пісень з шести номерних альбомів, так і для трьох нових композицій. Відео на одну з них — Frankenstein — знімали в Україні.

За словами музикантів, пісні для компіляції вони обирали не йдучи на поводу у власних уподобань. "Це наш найпрактичніший альбом. Усі інші наші записи дуже егоїстичні. Для нас головне задоволення — процес створення альбому, його реліз — це вже чиста поблажливість. Ми просто робимо саме те, що хочемо. Але не цього разу. Цього разу все обертається навколо слухача", — каже Том Сміт.

Якби гурт керувався власними уподобаннями, обираючи пісні для Black Gold: Best of Editors, це була б меланхолійна збірка, наповнена повільними композиціями, пояснює Вільямс. А цей реліз робить хороший огляд усієї творчості гурту.

"Коли вийшла Papillon (одна з найвідоміших пісень — прим.), всі сказали: що це за фігня? Публіка просто не очікувала на таке. Але тепер пісня відмінно вписується у нашу творчість. Напередодні виходу кожного альбому нас питають про нове звучання. От тепер ви можете побачити, що всі ці пісні містять у собі нашу ДНК. Це завжди ми. 15 років — довгий шлях", — пояснює фронтмен.

Editors вже вдруге приїдуть до України — їхній дебют на українській сцені відбувся кілька років тому на фестивалі Zaxid у Львові. Цього разу почути найкращі пісні з усіх альбомів Editors можна буде 1 квітня 202 року у Києві зі сцени Stereo Plaza.

Квитки на Editors у Києві доступні онлайн на Concert.ua.