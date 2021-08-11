Как сказано в заявлении федеральной прокуратуры, британец был завербован россиянами в 2020 году и по меньшей мере один раз передал представителю российской разведки документы, которые относили к борьбе с терроризмом. Об этом шла речь в авторской программе WTF Алексея Печия на 24 канале.

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В Министерстве иностранных дел Германии уже заявили, что этот факт будет иметь последствия для отношений с Россией.

Факты военных преступлений России

Но это не единственный скандал связанный со злонамеренной деятельностью России, который вскрылся. Кремль дестабилизирует ситуацию в других странах и с помощью наёмников.

Зверніть увагу У російського найманця в Лівії знайшли деталі операцій "вагнерівців", – ЗМІ

Журналисты ВВС провели расследование и выявили новые факты военных преступлений так называемой частной российской армии "Вагнер" во время гражданской войны в Ливии.

Бойцы "Вагнера" появились в Ливии в апреле 2019 года и стали на сторону повстанцев, которые воевали против официального правительства поддерживаемого ООН.

В руки журналистов попал планшет одного из боевиков "Вагнера", воевавшего в Ливии. В нем находились:

карты для перемещение войск;

кодовые имена боевиков;

кадры с дрона, снимающего боевые действия.

Кроме того, в планшете оказались и списки оружия и военной техники, которую использовали боевики. Это четыре танка, сотни автоматов Калашникова и современная радиолокационная система.

И хотя Кремль любую свою причастность к боевикам отрицает, но военные эксперты заявляют, что некоторое вооружение в руках "вагнеровцев" доступно только в российской армии.

Что известно о "Вагнере"? Это тайная структура России. "Вагнеровци" также воевали на Донбассе вместе с боевиками, в Сирии, Мозамбике, Судане и ЦАР. Важно то, что Кремль отрицает связь со структурой.

Что еще нашли

Также в планшете были обнаружены фото и видео, доказывающие, что боевики "Вагнера" занимались пытками и убийствами пленных. Кроме того, журналисты ВВС утверждают, что в Ливии "вагнеровцы" достаточно часто прибегали и к беспричинным убийствам мирного населения.

К сожалению, Украина также сталкивалась с этими боевиками в начале войны на Донбассе. И, как видим, эти же кремлевские преступники сеют войну и в других уголках мира.