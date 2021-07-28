За їхніми словами, місцевий фермер Роман Когут без відома пайовиків села Дворіччя, Микулинецької громади, уклав додаткові угоди, якими продовжуються договори оренди ще на 7 років.

"Люди мають багато і своєї техніки, ми хочемо самі собі обробляти свою землю, і ні до кого не йти. Це що, панщина наступає? Ми договір не укладали, ми чекали до 2021 року. У нас закінчується договір, ми хотіли забрати, а нам сказали, що до 2028 року укладений договір, а жодні підписи ми не ставили", – розповіла жителька села Дворіччя Мирослава Ясінська.

Особисто я хочу сама обробляти свою землю. По-перше, мене з роботи звільнили через мою непевну позицію, бо я не підтримувала певного підприємця. А по-друге, молодь не має де діватися в селі, ми не маємо роботи, і єдиний наш дохід – це землі,

– сказала ще одна жителька села Дворіччя Віта Лазута.

Таких обурених пайовиків у селі Дворіччя близько сотні. Більше того, люди кажуть, що за паї керівник підприємства "Тернопільське-Агро" Когут нічого не платить, а їхні землі обробляє.

На збори пайовиків запросили владу та орендаря. Однак останній зустріч проігнорував.

"Нехай знає вся Україна, що я в суд не піду, а піду на своє поле. Я не беру чужого поля, я беру своє поле. В мене є 6 людей, які є вдома, і ми тільки з тієї землі живемо", – зазначила жителька села Дворіччя Ганна Шалапай.

Місцеві кажуть, що будуть звертатися до Президента і сподіваються, що їх почують.

Це дуже велика несправедливість. Дивіться скільки людей сьогодні зібралося. Ми б хотіли, можливо, звернутися до Президента, до Прем’єр-міністра, щоб вони вплинули на це все. Це страшно, люди бояться. Минулого року Когут навіз якихось псевдо-атовців, боксерів, які людей лякали і продовжують залякувати,

– розповів житель села Дворіччя Андрій Притис.

Якщо і це не допоможе, то селяни готові перекривати трасу міжнародного значення, яка проходить через місцеву громаду.