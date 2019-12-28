Аграрний комітет рекомендував Раді ухвалити закон про ринок землі

Комітет з питань аграрної та земельної політики проголосував рекомендувати Верховній Раді України ухвалити в цілому законопроєкт №2178-10 щодо відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні. Закон про ринок землі з правками передадуть до сесійної зали.

Відповідне рішення комітету підтримали 19 членів комітету, 1 проголосував проти, а 3 – утримались. Про це під час засідання комітету з питань аграрної та земельної політики повідомив голова комітету Микола Сольський.

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За його словами, комітет рекомендував врахувати правку, згідно з якою купувати землю зможуть тільки громадяни України, держави, громади та українські компанії, засновані українцями. Питання допуску іноземців як засновників компаній може вирішуватися тільки на референдумі.

Встановлено обмеження, рекомендоване комітетом... не більше 10 тисяч гектарів в одні руки,

– зазначив Сольський і додав, що за обсягом землі інших обмежень не було.

Відзначимо, що депутати від "Батьківщини", ОПЗЖ поштовхалися на засіданні Аграрного комітету у Раді 18 грудня. Нардепи обурились через занадто швидке ухвалення правок до законопроєкту про ринок землі. Словесні баталії переросли у фізичні сутички, найактивнішими учасниками штовханини були Ілля Кива та депутати від "Батьківщини".

Що передбачає законопроєкт про ринок землі

Законопроєкт 2178-10, що відкриває ринок землі , Верховна Рада схвалила в першому читанні 13 листопада. Якщо точніше, то законопроєкт скасовує заборону на купівлю та продаж землі сільськогосподарського призначення. Запрацює все з 1 жовтня 2020 року.

Наразі у проєкті закону передбачені такі обмеження концентрації землі у власності однієї фізичної чи юридичної особи:

не більше за 35% землі в об'єднаній територіальній громаді (ОТГ);

не більше 8% землі в області;

не більше за 0,5% землі у країні загалом.

Законопроєкт також забороняє покупку земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак це тимчасова заборона – до 1 січня 2024 року. Це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки.

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Що відомо про сутички під Верховною Радою?Поблизу Верховної Ради сталися кілька сутичок між протестувальниками проти ринку землі та поліцією, у ході яких було чутно гучні вибухи.



Протестувальники нікого не випускали з парламенту, а поліція знесла намети мітингувальників. У відповідь вони почали кидати у правоохоронців каміння, палиці, пляшки. У готелі "Київ", де проживають народні депутати України, повилітали вікна.



У ході протистояння 17 правоохоронців та двоє цивільних отримали поранення. Крім того, поліція затримала 26 протестувальників. Ближче до вечора їх усіх відпустили.



Ставлення українців до скасування мораторію на продаж та покупку землі / Інфографіка 24 каналу