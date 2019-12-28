10:55
28 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Секрет успіху Роскосмоса. Тепле місце для принцеси-дочки Путіна
      Вєсті Кремля
      22:08, 27 грудня
      Вєсті.UA: Нова "труба" України. Мер Херсона показав, як відповідати на маразм дєда Пині
      Вєсті.UA
      20:14, 27 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Аграрний комітет рекомендував Раді ухвалити закон про ринок землі

      65
      Аграрний комітет визначився із законом про ринок землі / agropolit.com

      Комітет з питань аграрної та земельної політики проголосував рекомендувати Верховній Раді України ухвалити в цілому законопроєкт №2178-10 щодо відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні. Закон про ринок землі з правками передадуть до сесійної зали.

      Відповідне рішення комітету підтримали 19 членів комітету, 1 проголосував проти, а 3 – утримались. Про це під час засідання комітету з питань аграрної та земельної політики повідомив голова комітету Микола Сольський.

      До теми: Це агонія, – Милованов про бійки в аграрному комітеті Ради через землю

      За його словами, комітет рекомендував врахувати правку, згідно з якою купувати землю зможуть тільки громадяни України, держави, громади та українські компанії, засновані українцями. Питання допуску іноземців як засновників компаній може вирішуватися тільки на референдумі.

      Встановлено обмеження, рекомендоване комітетом... не більше 10 тисяч гектарів в одні руки,
      – зазначив Сольський і додав, що за обсягом землі інших обмежень не було.

      Відзначимо, що депутати від "Батьківщини", ОПЗЖ поштовхалися на засіданні Аграрного комітету у Раді 18 грудня. Нардепи обурились через занадто швидке ухвалення правок до законопроєкту про ринок землі. Словесні баталії переросли у фізичні сутички, найактивнішими учасниками штовханини були Ілля Кива та депутати від "Батьківщини".

      Що передбачає законопроєкт про ринок землі

      Законопроєкт 2178-10, що відкриває ринок землі, Верховна Рада схвалила в першому читанні 13 листопада. Якщо точніше, то законопроєкт скасовує заборону на купівлю та продаж землі сільськогосподарського призначення. Запрацює все з 1 жовтня 2020 року.

      Наразі у проєкті закону передбачені такі обмеження концентрації землі у власності однієї фізичної чи юридичної особи:

      • не більше за 35% землі в об'єднаній територіальній громаді (ОТГ);
      • не більше 8% землі в області;
      • не більше за 0,5% землі у країні загалом.

      Законопроєкт також забороняє покупку земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак це тимчасова заборона – до 1 січня 2024 року. Це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки.

      Читайте також: Земельний ринок: що насправді пропонують у Зеленського

      Що відомо про сутички під Верховною Радою?Поблизу Верховної Ради сталися кілька сутичок між протестувальниками проти ринку землі та поліцією, у ході яких було чутно гучні вибухи.

      Протестувальники нікого не випускали з парламенту, а поліція знесла намети мітингувальників. У відповідь вони почали кидати у правоохоронців каміння, палиці, пляшки. У готелі "Київ", де проживають народні депутати України, повилітали вікна.

      У ході протистояння 17 правоохоронців та двоє цивільних отримали поранення. Крім того, поліція затримала 26 протестувальників. Ближче до вечора їх усіх відпустили.


      Ставлення українців до скасування мораторію на продаж та покупку землі / Інфографіка 24 каналу

      Що відомо про Ірину Венедіктову, яка очолила ДБР
      сьогодні
      3677
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Ринок землі Оренда землі Мораторій на продаж землі Верховна Рада Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 09:01 Головні новини 27 грудня: "Газпром" виплатив Україні 3 мільярди боргу та авіакатастрофа в Алмати
      Лія Бонавська 1142
      сьогодні , 08:40 Население России сократится, или Еще одна причина менять власть
      Ель Мюрид 320
      26 грудня , 20:23 Як зробити відпочинок у басейні комфортним – основні правила вибору осушувачів
      266
      сьогодні , 08:10 Скільки коштуватиме новорічний стіл 2020
      Катерина Степанова 1027
      сьогодні , 07:25 Що відомо про Ірину Венедіктову, яка очолила ДБР
      Анастасія Кримова 3675
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук