Аграрний сектор

Майже 100 банків готові надати аграрним підприємствам позик на 5 млрд. грн.

Про це повідомив міністр агрополітики Юрій Мельник. За його словами, окрім активізації кредитування, фінустанови пішли на зустріч сільськогосподарським підприємствам і в питанні пролонгації раніше виданих позичок. Наразі вдалося домовитися про відтермінування виплати майже половини боргів, а це - близько 2,5 млрд. грн.Юрій Мельник (міністр аграрної політики України): "Ми відпрацювали з кожним банком, було звернення до кожного з 98 банків і кожний банк в межах своїх можливостей. В межах свого кредитного портфелю підтвердив більшу чи меншу суму яка може бути направлена на кредитування підприємств агропромислового комплексу".Також в уряді планують допомогти селянам закупівлями зерна. Як повідомила прем’єр-міністр Юлія Тимошенко, аграрний фонд має достатньо коштів, аби викупити у виробників зернові минулорічного врожаю з другого по шостий клас, включаючи кукурудзу і ячмінь. Очікується, що це дозволить спрямувати на посівну кампанію додатково близько 2,5 мільярдів гривень.