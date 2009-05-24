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      Аграрний сектор

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      Мінагрополітики погіршить свій прогноз врожаю зернових у 2009р.

      Відсутність опадів у березні і заморозки у квітні негативно вплинули на посіви озимих і ярих культур, тому у Міністерстві аграрної політики вирішили переглянути прогноз врожаю зернових у бік зменшення. За даними відомства, негода пошкодила близько 300 тис. га посівів, і заново пересівати доведеться близько 50 тис. га. Зауважимо, раніше у Мінагрополітики прогнозували, що врожай зернових 2009 р. сягне 48 млн. тонн. Яким буде скоригований прогноз - стане відомо незабаром. Разом з тим, у міністерстві відзвітували про своєчасне виконання плану з експорту зернових минулого врожаю, який, нагадаємо, був найбільшим в історії незалежної України. Валентина Завалевська (заступник міністра аграрної політики України): "В 2008-2009 роках було передбачено до реалізації на експорт майже 25 млн. зернових, фактично ці темпи експорту, які на сьогодні є, свідчать про те, що завдання забезпечити експорт в таких обсягах воно буде виконане. " Станом на 19 травня Україна експортувала майже 22 млн. тонн зернових, зокрема понад 11 млн. тонн пшениці, близько 6 млн. тонн ячменю і 4, 5 мільйонів тонн кукурудзи.
      blog_ava
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      Новини за 24 травня 2009
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